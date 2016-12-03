«Я поражен Минском»: почетный консул Беларуси в Лионе Жан Жак Ранк – о городе, живописи, опере, вине и истории

Один из заметнейших участников форума – почетный консул Беларуси в Лионе Жан Жак Ранк. Влиятельный человек в своем городе – адвокат, винодел, художник – в силу многогранных интересов способен разносторонне оценить Беларусь и как торгового партнера, и просто как страну для жизни. Мысли и впечатления месье Ранка уловила наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Заключительный день месье и мадам Ранк в Беларуси. До рейса «Минск-Лион» всего-то несколько часов – время для двоих. Нашу страну посещают второй раз. Впервые летом на просторах Синеокой они отметили годовщину свадьбы. Для столь личного праздника чета Ранк выбрала Беловежскую пущу. На сей раз – зима, столица. И с делами уже экономическими – речь о дип-портфеле. Мы же о том, что обычно остается за рамками протокола.

Жан Жак Ранк – почетный консул Беларуси во французском Лионе. Человек многогранный. Он кавалер Ордена Почетного легиона, он адвокат и он художник. Импровизация полная.

Жан Жак Ранк, почетный консул Беларуси в Лионе (Франция):

Это все оригинальные вырезки из газет, собранные еще в 1940 году, тоже адвокатом. Чтобы увековечить его память, я создаю вот такие коллажи. Этот, к примеру, видите в центре «Де Поле», то есть главный орган адвокатов Франции.

В Минск на вернисаж месье Ранк привез 7 творений: все – кропотливый труд. Больше двух недель уходит у Жан Жака на одну картину. На полотнах вырезки времен Второй мировой. Здесь, к примеру, можно проследить хронологию большой морской битвы за Филиппины.

Вот, октябрь 40-ых – суд над адвокатом, который сотрудничал с нацистами. Есть у мастера и работы, что называется, от сердца. Патриотические. С французской атрибутикой.

Жан Жак Ранк, почетный консул Беларуси в Лионе (Франция):

Для Беларуси эта картина тоже особенно примечательная? Потому что на ней больше всего национальных цветов: зеленый, красный. Может, вернусь из Минска и что-нибудь ваше добавлю, национальное. Прекрасная идея. Я подумаю об этом.

И задумается консул Ранк об этом на неделе не единожды: и на открытии знаменитого салона «Арт-Капиталь» в Галерее современного искусства, и в Большом театре. Страсть Жан Жака – опера, да и к музыке в целом небезразличен. Бабушка хорошо играла на фортепиано, сам же адвокат все чаще – по юридическим нотам.

Жан Жак Ранк, почетный консул Беларуси в Лионе (Франция):

Я впервые в белорусской опере. Это великолепно. «Виолетта» — это просто звезда. Голоса теноров прекрасны. Хочу сказать, что белорусские артисты уникальны. Этот славянский тембр, его, конечно, нет больше нигде.

Виолетта и Альфред – герои «Травиаты» Джузеппе Верди. Действие происходит в Париже. И вот, встреча тенора Михаила Малафия и тенора, уверяет нас, Жан Жака Ранка.

Дуэт-импровизация, дуэт-настроение. Это эксклюзивные кадры. Сам Ранк еще долго не будет верить, что согласился на таковой эксперимент. Но даже уходить из Большого после будет с песней.

И, наконец, напуганный белорусскими морозами, но согретый душевной встречей, на вопрос «не холодно ли вам, месье?», просто сделает так.

Жан Жак еще и знатный винодел. Представитель самой уважаемой французской корпорации – виноградарей. Кстати, есть у месье Ранка и вино с этикеткой, увенчанной белорусским гербом. У нас же винодел интересовался другим горячительным напитком.

Жан Жак Ранк, почетный консул Беларуси в Лионе (Франция):

Что делать сложнее – самогонку или французское вино? Думаю, что все-таки сложнее самогон. Я никогда в жизни не видел подобную конструкцию.

Произвел ли на меня впечатление белорусский быт? Я очень поражен. Во Франции сейчас новое веяние – это ЭКО. Мы стараемся не покупать продукты в магазинах, а производить дома. Конечно, эти навыки, которым я обучался, обязательно буду практиковать дома. В частности печь хлеб.

Минск и Лион. Несколько часов лета меж нашими городами и общая история. Это значимое событие – открытие памятной доски знаменитому белорусу Григорию Евсейчику, в 1944 году он обучал французских летчиков в составе легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман» и сам совершал боевые полеты.

Жан Жак Ранк, почетный консул Беларуси в Лионе (Франция):

Это был настоящий герой, у него была героическая жизнь. А вообще у нас много общего. Вот, Слуцкие пояса, к примеру, обязательно. Когда-то мастера из княжества отправлялись на обучение именно в Лион. И, безусловно, есть история Марка Шагала, чей музей давно работает в Ницце. Помимо культуры есть экономические связи. Впереди широкая дорога.

И эта широкая дорога, безусловно, будет хорошо освещена. Когда-то мы учились у Лиона, известного своими праздниками света, теперь ученик, уверяет Ранк, может превзойти учителя.

Жан Жак Ранк, почетный консул Беларуси в Лионе (Франция):

Я поражен Минском. Он очень изменился. Он развивается. Мы были в Музее истории Великой отечественной войны, в Ратуше, в православном храме. У вас потрясающая архитектура: рядом сосуществуют прошлое и настоящее, классика и модерн.

А затем уставшие, но довольные месье и мадам Ранк отправятся на шоппинг. Белорусская вышиванка у Жан Жака уже есть. Вот они, колоритные презенты для друзей. Где наглядно – центр Европы, и чтобы ближе к телу.