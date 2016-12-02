Люди разных профессий, но лучшие в своем деле: 2 декабря Александр Лукашенко вручил госнаграды

Новости Беларуси. По труду и честь. Президент Александр Лукашенко вручил 2 декабря государственные награды. В списке 36 человек. Это врачи, спортсмены, аграрии, военнослужащие – люди разных профессий, но лучшие в своем деле. Одни из них на слуху, например, известные артисты, другие привыкли находиться за кадром. Однако всех их объединяет одно – упорный и добросовестный труд.

Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Обращаясь к почетным гостям, Александр Лукашенко отмечает, что за последние пять лет страна сделала шаг вперед во многом благодаря труду тысяч белорусов, в том числе и тех, кто получает в этот день почетные звания и ордена.

До церемонии еще остается время, но приглашенные уже во Дворце Независимости. Осмотреться – многие здесь впервые. Познакомиться. Хотя есть и те, кто уже давно знаком. Коллеги, да и просто соотечественники. Сегодня все они почетные гости и в то же время полноправные хозяева. А как иначе. В том числе для таких торжественных случаев ведь и строили Дворец Независимости.

В ожидании наград представители Вооруженных Сил, спортсмены. Те, кто привык «зажигать» трибуны. И те, кто остается за кадром, но растит будущих чемпионов. Камеры, яркий свет – атмосфера, привычная артистам. Но сегодня в зале каждый может почувствовать себя звездой. Торжественная церемония, все атрибуты, оркестр, цветы, а главное – сами награды.

Глава государства входит в зал. Перед, собственно, награждением традиционно теплые слова в адрес собравшихся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно на Всебелорусском народном собрании мы подводили итоги прошедшей пятилетки. Это был непростой этап в развитии нашего общества. У нас были трудности, были и успехи. В целом за этот период Беларусь сделала определенный шаг вперед в своем развитии. Сегодняшняя церемония – первое из ряда мероприятий по чествованию лучших тружеников по итогам пятилетия. Я это особенно хочу подчеркнуть. Теплые слова признательности в первую очередь я адресую тем, кто связал свою профессиональную судьбу с производственной сферой. Ваши достижения в нынешнее непростое время свидетельствуют о том, что настоящим залогом успеха являются инициатива, профессионализм и ответственное отношение к делу. Сегодня мы чествуем работников агропромышленного комплекса. В вашем лице мы отдаем дань уважения отечественным аграриям, которые самоотверженно трудятся, осваивая передовые технологии, и добиваются отличных результатов в работе. В этом зале присутствует большая группа представителей силовых структур, среди них военнослужащие и сотрудники Министерства внутренних дел. Примите слова признательности за то, что оберегаете самое дорогое для человека, для общества, для страны – мир и спокойствие в наших домах.

Уважаемые друзья, сегодня вы обрели поистине всенародное признание за заслуги перед родиной. Пусть воспоминания об этом дне станут для вас стимулом к новым достижениям. Мира вашим домам, здоровья, счастья, удачи во всех добрых начинаниях.

И, наконец, самый торжественный момент. Когда заслуги признает государство, это не только большая честь, но и аванс, стимул. А еще свидетельство того, что занимался по-настоящему своим делом.

Сергей Рутенко – без преувеличения самый известный гандболист Беларуси. А, собственно, и во всем мире его имя звучит как синоним любимого им вида спорта. Для кого-то большой спорт – тяжелые тренировки, тяжелая работа изо дня в день. Для него – жизнь.

Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Все, что угодно, только вряд ли это была работа. Это было и хобби, и увлечение, и настолько сильное состояние души, что очень часто, когда было много проблем, тренируясь, забываешь обо всем. Уже не говоря об игре. Это, наверное, было частью моей жизни.

Особое внимание Президента аграриям. Не сегодня, а вообще. От них действительно в нашей жизни зависит многое. Их успех – это наша продовольственная безопасность.

Агрокомбинат «Снов». Николай Радоман, его председатель, сегодня стал кавалером Ордена Отечества третьей степени. Успехи его предприятия, наверное, можно исчислять цифрами, но главное – продукция его стала брендом белорусского качества.

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Валовые, производственные показатели. Мы достигли, можно сказать, лучших европейских и вообще мировых стран, которые на сегодняшний день имеют. Но сегодня самое главное в аграрном секторе нашей страны, я считаю, и я работаю над этим вопросом, мои специалисты работают – это экономическая эффективность, это отдача каждого квадратного метра земли, каждого произведенного литра молока и мяса. Вот это основа на сегодняшний день.

Орден «За службу Родине». Восьмиконечная звезда. Офицерская осанка, мощь и сила. Такой должна быть армия. Люди в погонах чеканят шаг. Даже на торжественной церемонии, даже в праздничной обстановке они всегда на службе.

Кавалерами Орденов «За службу Родине», Отечества, Почета и Франциска Скорины сегодня стали более двух десятков человек.

Ради продвижения научной мысли он готов «трое суток шагать, трое суток не спать». В лаборатории клинической и экспериментальной микробиологии, которой заведует Леонид Титов, изучают механизмы функционирования иммунитета, а также ищут методы борьбы с такими опасными заболеваниями, как хелибактериоз, менингит, сепсис и туберкулез. Здесь также создан центр, который мониторит устойчивость бактерий к антибиотикам.

Леонид Титов, кавалер Ордена Почета, заведующий лабораторией клинической и экспериментальной микробиологии РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Мы помогаем восстановить функцию иммунной системы пациентам с раком молочной железы, поскольку химиотерапия и радиотерапия являются весьма агрессивными в отношении функций иммунной системы. А наш метод позволяет повысить защитный резерв организма и таким образом контролировать ситуацию.

Оркестр, награда. Крепкое рукопожатие главы государства. Цветы. Личное поздравление, но от имени всех белорусов. Почетные звания сегодня присвоены артистам, спортсменам, деятелям культуры и науки. Заслуженными сегодня стали и лесоводы, и работники сельского хозяйства, и врачи.

Технологии – это необходимость. И в производстве, и в повседневной жизни, в том числе в медицине. Но главное богатство страны все-таки люди. И вот когда эти две составляющие совпадают, это и есть гарантия большого успеха.

В отделении Сергея Эдмундовича, а он трудится в родильном доме Минской области, выхаживают 95% малышей весом менее полутора килограммов.

Сергей Качан, заслуженный врач Республики Беларусь, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Клинического родильного дома Минской области:

Любимое – это когда твои пациенты, которые бывают очень тяжелыми, поправляются. Любимое – это когда через год, через два приходят мама с папой со своим ребеночком, о котором ты думал, что, может быть, с ним будет что-то не так, а с ним, оказывается, все нормально.

Обладательница тембра редкой красоты – сопрано. Ее голосу покорилась не только белорусская публика, но и искушенный зарубежный зритель. И не удивительно: география гастролей оперной дивы, кажется, охватывает весь земной шар: Нидерланды, Шотландия, Венгрия, Германия, Испания, Азербайджан и Таиланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Став народной артисткой Беларуси, Анастасия Москвина не перестает оттачивать талант и работать над собой. И все ради любимого зрителя. С торжественной церемонии во Дворце Независимости – на репетицию. Через пару часов – концерт.

Анастасия Москвина, народный артист Беларуси, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

За последние восемь лет я получила три государственные награды из рук главы государства. Это медаль Франциска Скорины, заслуженный артист и народный. Как в сказке. Золушка, которая попала на бал и с которой происходят такие чудеса. Но Золушка для этого очень усердно работала.

Работать над собой предстоит и всем остальным, получившим сегодня ордена и звания. Напоследок Президент желает каждому вернуться в этот зал за очередным признанием заслуг уже в будущей пятилетке.