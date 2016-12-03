От искусства до образования и кулинарии: что привлекло бизнес-круги Франции в Минске

Беларусь и Франция внимательней, чем прежде всматриваются друг в друга. На этой неделе в Минске проведен бизнес-форум в культурном и гастрономическом обрамлении.

Представитель компании:

Здесь мы видим каркасные стены, предназначенные для отправки во Францию, из которых будет собран детский сад.

Эти дома – лишь фундамент для опор новых торгово-экономических мостов между Минском и Парижем. Экологические панели собираются легко, стоят недорого. Преимущества белорусских домов французские буржуа за четыре год успели распробовать, и они пришлись им по вкусу. О контракте на покупку очередной партии 70 панельных изб договариваются в кафе.

Люк Лонгвиль, генеральный директор конструкторского бюро (Франция):

Сегодня мы хотим стать лидерами по производству домов, которые сейчас делаем. А у Беларуси действительно есть хороший потенциал. С вашей страной мы работаем уже три года.

Работаем долго, а хотим еще теснее. С таким настроением в Минск из Лиона приехала целая делегация бизнесменов. После турне по белорусским полям Депардье деловые круги Франции хотели бы сотрудничать с белорусами в сельском хозяйстве и укреплять привычные связи в текстильной промышленности, энергетике, оказании юридических и консалтинговых услуг.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Есть реальные возможности привлечь инвесторов к нам, создать еще ряд предприятий, которые могли бы сотрудничать в различных отраслях. Товарооборот между Минск и Францией составляет 86 млн долларов. Это небольшая сумма, но возможностей у нас есть намного больше.

Торговые контракты укрепить, инвестиционные проекты увеличить. Об этом договариваются на двусторонних встречах между потенциальными партнерами. Такова цель работы совместной белорусско-французской комиссии по экономическому развитию.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике и Португальской Республике по совместительству:

Мы абралі адным з прыарытэтаў дзейнасці нашага пасольства ў Францыі – развіццё межрэгіанальных кантактаў. І за апошнія 4 гады пасольствам Беларусі ў Францыі арганізавана 35 прэзентацый эканомікі, інвестыцыйных магчымасцяў супрацоўніцтва з Беларуссю практычна ва ўсіх рэгіанальных сталіцах Францыі.

Обоюдный интерес между Минском и Лионом существует уже 40 лет. По количеству лет побратимских связей – и число участников бизнес-форума.

Из-за стола переговоров – к застолью. На торжественном приеме – изысканности от Сириля Бовьелема – шеф-повара одного из ведущих институтов кулинарного искусства в мире.

Сириль Бовьелем, шеф-повар Института Поля Бокюза, обладатель двух звезд Мишлен:

Минск меня встретил снегом и морозом, но ваши люди очень тепло меня принимали. Но самое главное, что и у ваших поваров есть чему поучиться. Поэтому я бы хотел вновь приехать сюда, провести здесь больше времени. Уже жду с нетерпением нашей следующей встречи.

От кулинарных – к шедеврам живописи. Французский шарм в Минске царит на вернисаже 30 картин знаменитого салона «Арт Капиталь». Многие приезжают в Париж только ради того, чтобы увидеть эту галерею «арт-модерна». Выставка из города на Сене в Минске до 31 декабря.

Ан Пурни, художник (Франция):

Я впервые в Беларуси. Первое, что мне бросилось в глаза – такой белый снег. Как в сказке. Я читала об истории вашей страны, а также о ваших художниках. У вас прекрасная школа.

Восхитила потомков Вольтера и школа белорусской педагогики. Теперь самым лучшим студентам белорусского университета может предстоять учеба во французской стороне.

Ален Муньот, ректор Высшей школы преподавательского состава и образования Академии Лиона (Франция):

У нас уже налажен диалог с Сербией и Россией. С белорусским вузом мы бы тоже хотели наладить продуктивное сотрудничество. Я надеюсь на большие проекты в будущем.

Все эти встречи и соглашения организованы стараниями столичных градоначальников и белорусских дипломатов во Франции. Вообще, имя Павла Латушко стало символом сближения двух стран, культур и экономик.