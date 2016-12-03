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Представители Беларуси и Польши обсудили в Бресте трансграничное сотрудничество

03 декабря 2016 15:31
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Новости Беларуси. Укреплять безопасность приграничных территорий и совершенствовать пункты пропуска. О трансграничном сотрудничестве Беларуси и Польши говорили в Бресте.

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, а также ситуацию на пограничных переходах и таможне.

Также затронули темы мониторинга рек и реконструкции пограничного моста в пункте пропуска «Словвтичи-Домачёво», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Василий Степаненко, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РБ:
Это проблема по переходам –  и по грузовым автомобилям, и по легковым. По пересечению границ сегодня и сейчас решается, было подписано соглашение о сотрудничестве спасательных служб с использованием европейских грантов, программы  технической помощи, развития и укрепления безопасности приграничных территорий.

Богдан Пашковски, воевода Подляский (Республика Польша):
Думаю, что наиболее тесно мы сегодня сотрудничаем по линии МЧС. Есть конкретные проекты, достижения и инвестиции. Использовано больше 4 миллионов евро. Всего же 3 декабря было представлено 5 проектов, которые должны быть реализованы в будущем. Также мы согласовываем новый проект, который касается совершенствования пунктов пропуска. В частности, между Бобровниками и Берестовицей.

# Беларусь-Польша

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