Президент наградил Семена Шапиро званием «Заслуженный работник сельского хозяйства»

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим работникам страны по итогам прошедшего пятилетия.

Орденов и почетных званий удостоены в том числе и представители столичной области.

Заслуги председателя Миноблисполкома Семена Шапиро отмечены почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства». Ордена Почета получили руководитель Борисовского завода автотракторного электрооборудования Анатолий Капский и директор сельхозпредприятия «Лазовичи» Клецкого района Михаил Аскерко.

Аграриев глава государства поблагодарил отдельно, отметив их вклад в обеспечение продовольственной безопасности и пополнение валютных запасов.

Глава агрокомбината «Снов» Несвижского района Николай Радоман удостоен Ордена отечества третьей степени. Хозяйство в 2015 году стало лидером в животноводстве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района:

Я, конечно, очень благодарен судьбе, что высоко оценили труд аграрников нашей страны в целом. Конечно, мы все приложим максимум усилий, чтобы те задачи, которые стоят сегодня перед аграрным сектором страны (а самая главная – это продовольственная безопасность нашей страны, это экспорт) с честью выполнить. Если остановиться на моем трудовом коллективе, то я хочу сказать, что

мы достигли валового показателя и производственного показателя, который имеют сегодня лучшие европейские или вообще мировые страны.

Но сегодня самое главное нам, в аграрном секторе нашей страны, я считаю, (я работаю над этим вопросом, мои специалисты работают) – это экономическая эффективность. Это отдача каждого квадратного метра земли.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.