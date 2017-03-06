Я очень впечатлен: Президент ознакомился с работами номинантов на Госпремию в области искусства, литературы и архитектуры

Новости Беларуси. 6 марта в Большом театре собрался весь цвет белорусской творческой интеллигенции. Здесь представили работы, которые претендуют на Государственную премию в области литературы, искусства и архитектуры.

Всего номинированы 8 проектов.

Среди них – спектакль «Седая легенда», а также произведения памяти знаменитого песняра Владимира Мулявина. О своих разработках авторы рассказали Президенту. За разговором наблюдали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сами артисты это либретто прозвали «белорусской Аидой».

Вечная история, любовный треугольник – от героической преданности до роковой неразделенности. И в эпоху египетских фараонов, и во времена наших шляхтичей чувства, понятные любой женщине в мире, но с белорусским характером. И на родном языке.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

Это история про сильный женский характер, про любовь, которая способна на любые жертвы.

Могилев и его окрестности, начало XVII века. Реальный исторический контекст, который так мастерски всегда передавал Владимир Короткевич. Либретто было написано им самим, музыка – Дмитрием Смольским. Премьера на сцене Большого состоялась в сентябре 2012.

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Настолько вот эта наша историческая белорусская тема хороша для исполнения оперного произведения! Потрясающе выписаны образы, как женские, так и мужские. Конечно, труппа очень ждала этой работы. Петь спектакль по-настоящему приятно.

Современность, беларускость, тонкая лирика чувств.

В постановке задействованы лучшие отечественные артисты, исторические декорации и костюмы. Плюс уникальные технические возможности сцены: более сотни актеров и каскадеров.

Екатерина Жилянина, СТВ:

«Седая легенда» среди номинантов-соискателей Государственной премии в области литературы, искусства и архитектуры. Сегодня в стенах Большого претендентов – всего их 8 – представили Александру Лукашенко.

Ознакомится с каждым, прежде чем принять решение, – личная инициатива Президента. Работы значимые, работы равнозначные.

Анатолий Алай, наш знаменитый режиссер, снял цикл документальных фильмов о Великой Отечественной войне. О белорусском кинематографе – его судьбе и достижениях – Президент заговорил не впервые. Посетовал: к сожалению, пока ярких художественных фильмов так и не дождались.

Анатолий Алай, режиссер:

Что касается игровых фильмов, то я не мастак отвечать за них. Я отвечаю за документальные фильмы. У нас хорошая, лучшая в мире школа документалистов.

Мэтра документалистики прямо здесь попросят о каждом претенденте на Госпремию снять фильм. Ведь все эти люди – наше достояние.

Чего стоят работы Ростислава Янковского. Или взять, к примеру, коллектив Госфилармонии. Один из шедевров – рок-опера Мулявина «Песня пра долю» – материал, возрожденный из забвения по любительским записям. Александр Кремко (он в составе номинантов), кстати, как и легендарный песняр, владеет всеми музыкальными инструментами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Берет гитару, потом баян, аккордеон, дудочку. Потом саксофон, на котором он не играет. Играет? Молодец! Что, и на цимбалах тоже?

Еще один сплав современности и белорусской истории – мюзикл Софья Гольшанская.

Владимир Кондрусевич, композитор:

Это единственный мюзикл, где мне пришлось очень долго работать с либреттистами. Многие обижались, потому что я семь человек приглашал, мы все работали, но получалось все не то. Потому что не было чувства. И не было, наверное, у них практики работать в этом жанре. А жанр очень специфический.

Работы композитора Владимира Кондрусевича: мюзиклы «Стакан воды», «Джулия», «Байкер», балет «Мефисто».

Успех композитора частенько зависит от сценария. Хороший сценарий – это острый вопрос белорусского кинематографа. Все-таки заждались зрители качественного фильма. Владимир Кондрусевич прямо на месте дал согласие поработать над будущим грандиозным проектом. Поручение Президента – найти и выбрать тот самый сценарий.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы мы уже сняли. Может быть, историческое, может быть, современное. Но такое, чтобы народ валом валил. И не сами для себя. Гридюшко посмотрит, Мясникович сделает вид, что ему нравится, я приду, посмотрю: вроде хорошо, раз все смотрят. А надо так, чтобы захватило и молодежь. Особенно молодежь.

Скульптурные и архитектурные формы представили авторы мемориалов пограничной тематики.

Борис Крепак создал серию книг и альбомов о жизни и творчестве наших деятелей культуры и искусства. Президент признался сразу: многие из ник уже держал в руках. Книги для детей создает Михаил Поздняков, помогают внуки. Любимые жанры – стихи и загадки. Задал задачку, правда, уже взрослым, и сегодня.

Михаил Поздняков:

У сям’і дзяцей сямёра: тры сыны, дачок – чацвера. Імя мае кожны з нас, я – малодшая як раз. (далей па-рускі) А вот я в семье такой называюсь не сестрой! Семь детей, и все мои. Мама этой я семьи.

Загадка разгадана, а на память от автора – подарок младшему сыну Президента.

Говорить об искусстве можно много, но по-настоящему понять его удастся только в зрительном зале. Особенно когда речь о театре, музыке.

Своего рода концерт с фрагментами постановок, презентациями номинантов. Президент занял место в зрительном зале. Убедившись лично, насколько высок уровень белорусской современной культуры, Александр Лукашенко отметил: поддержку от государства тот, кто заслужил, получит всегда. Вне зависимости от того, достанется ли номинанту Государственная премия.

Александр Лукашенко:

Хорошо, что вы на высочайшем уровне держите марку белорусской оперы, балета, мюзикла. Увидели сегодня и наших лауреатов, которые пишут. Мы накануне говорили: сюда приходят люди не очень понимающие, а выходят одухотворенные. Именно так вы должны влиять на наше общество. Нашей молодежи очень этого не хватает.

Мы всегда говорим: молодежь у нас прекрасная, лучше просто не бывает. Да, она прекрасная, но она уже другая. Это не та молодежь, которая была 30, даже 20 лет тому назад. Это другая молодежь, но выходить из вашего зала она должна одухотворенной.

Еще в чем я убедился: жалеть деньги на вас не надо.

Я давно вам говорил (даже в те, далекие времена, когда есть было нечего), что нет такой ситуации, когда нет денег на творчество. Нет, у меня к этому другой подход: деньги надо платить тем, кто этого заслуживает. А большие деньги – тем, кто вдвойне этого заслуживает.

Надо деньги платить будущему.

И смею вас заверить, что деньги для этого мы найдем всегда. Много можно говорить сегодня. Я очень впечатлен сегодняшним спектаклем, который тоже можно запросто за скорость, за технику, за высокое мастерство представлять к государственным наградам. Спасибо вам огромное!

Прямо на презентации номинантов в Большом родились несколько проектов. Так что лучшим авторам предстоит, не откладывая в долгий ящик, приступить к воплощению очередных амбициозных работ.