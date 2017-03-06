Прямой эфир

Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека

06 марта 2017 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека. Об этом заявляют депутаты Бундестага. Их делегация во главе с Бербель Кофлер 6 марта встретилась с белорусскими коллегами. Гости выразили надежду, что реализация норм документа пройдет успешно, а также отметили важность их обсуждения в обществе.

Бербель Кофлер, уполномоченный Федерального правительства ФРГ по политике и области прав человека и гуманитарной помощи:
Мы понимаем, что имплементация норм плана по правам человека требует времени, ведь документ охватывает множество вопросов: от смертной казни до повышения уровня знаний населения в этой сфере. Отмечу, что принятие национального плана по правам человека поспособствует лучшему сотрудничеству Беларуси со Советом Европы.

Первый национальный план по правам человека принят в Беларуси в октябре 2016 года. Документ является своего рода дорожной картой в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Германия

Другие новости рубрики

Все новости
Две встречи Президентов и стремительное сближение стран: итоги двухдневного визита главы Грузии в Беларусь
05 марта 2017 17:48

Две встречи Президентов и стремительное сближение стран: итоги двухдневного визита главы Грузии в Беларусь

Политика, экономика, человеческие отношения: что является фундаментом взаимодействия Беларуси и Грузии
04 марта 2017 16:38

Политика, экономика, человеческие отношения: что является фундаментом взаимодействия Беларуси и Грузии

Звание генерала 4 марта получили девять военачальников Беларуси
04 марта 2017 13:30

Звание генерала 4 марта получили девять военачальников Беларуси