Две встречи Президентов и стремительное сближение стран: итоги двухдневного визита главы Грузии в Беларусь

Новости Беларуси. «Georgia», или что привычнее нашему уху – Грузия, переводится как «страна Святого Георгия». Он же и на гербе этого государства копьем поражает дракона. Кстати, имя это очень популярно в закавказской стране. Именно так мужественно очень часто называют грузинских мальчиков.

К слову, и президент, и премьер-министр в Грузии – тески – тоже носители этого имени. И тот, и другой по политическим меркам еще юноши – им нет и 50. Младший – по возрасту, но старший, как говорится, по званию, глава государства Гиорги Маргвелашвили на неделе прилетел в Минск.

Кстати, если вновь вспомнить герб со святым Георгием, именно под его щитом девиз «Сила в единстве». Этого самого единства в межгосударственных отношениях на неделе искали два президента – Александр Лукашенко и Гиорги Маргвелашвили. А вот службе дипломатического протокола пришлось немало потрудиться – уж слишком много было отступлений от графика официального визита, а это добрый знак.

Они встретились как добрые друзья. И, кажется, даже теплее, чем предполагает официальная обстановка.

Во время этого визита Президенты Беларуси и Грузии еще не раз отойдут от строгих правил дипломатического протокола. Вот Гиорги Маргвелашвили прямо «на ходу» о чем-то увлеченно рассказывает нашему Президенту. А это уже Александр Лукашенко лично проводит незапланированную экскурсию по Дворцу Независимости.

Уже за столом переговоров белорусский Президент посетует: нужно было раньше приехать в Минск. Два года назад, после официального визита Александра Лукашенко в Тбилиси, в отношениях двух стран произошла «перезагрузка». И сегодня у лидеров нет «закрытых тем для разговора».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те темпы роста товарооборота, которые сейчас у нас между государствами, у нас нет ни с одной страной. Мы чувствуем, что у нас добрые отношения и на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией, грузинском народом. Всегда будем рады приветствовать, будем рады видеть граждан Грузии в Беларуси. Оказывать всяческую поддержку и содействие и в отдыхе, и в бизнесе.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Мы восхищены теми достижениями, которые мы у вас наблюдаем. И в сельском хозяйстве, и в высоких технологиях, и в развитии индустрии. Мы очень заинтересованы посмотреть на этот опыт и развить сотрудничество по этим направлениям.

Один на один партнеры говорили больше трех часов. Это вместо запланированных 60 минут. Разговор был более чем предметный: страны заинтересованы в экономическом, культурном, спортивном и гуманитарном сотрудничестве.

В Сакартвело, а именно так Грузию называют местные жители, нуждаются в нашем опыте в аграрной отрасли. Половина населения закавказского государства – сельские жители. При этом большинство хозяйств небольшие и полагаются в основном на ручной труд. Наша рука помощи – механизация.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы наработали совместно с Минпромом картофелеуборочный комбайн, который приспособлен к работе в грузинских условиях. Он в 2016 году прошел в испытания, и в 2017-м, я думаю, в августе эти комбайны начнут работать на полях Грузии. Аналогично как и зерноуборочный комбайн.

Белорусский экспорт в Грузию. Сегодня это 318 позиций. Самый востребованный пункт – сельскохозяйственные машины. К отправке в Закавказье сейчас готовят 90 тракторов «Беларус». Но акцент экономического сотрудничества – на кооперации.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе в странах СНГ, Украине и Грузии ОАО «Минский тракторный завод»:

Одним из перспективных направлений нашей работы на рынке Грузии в прошлом году и продолжение в этом году – это организация совместного сборочного производства в Грузии тракторов мощностью от 30 до 50 лошадиных сил. Этот проект мы реализуем совместно с нашими грузинскими партнерами.

После официальных переговоров еще одна церемония. Не такая строгая, но от этого не менее символичная. На Алее почетных гостей возле Дворца Независимости президенты посадили ель. И, казалось бы, на этом официальная часть визита на высшем уровне завершена. Но уже утром следующего дня кортеж грузинского Президент вновь появился возле Дворца Независимости. Церемония встречи – без лишних формальностей.

Сам факт второй встречи президентов во время одного визита в дипломатической практике – не просто показатель особого уважения к гостю. Факт, который подтверждает серьезность намерений и взаимный интерес партнеров.

Объем взаимной торговли между странами за 2016 год – 73 миллиона долларов. Сама по себе цифра небольшая, но и население Грузии – чуть больше 4,5 миллионов человек.

Об экономике и торговле уже более предметно Гиорги Маргвелашвили говорил с премьером-министром Беларуси. Новым перспективным направлением может стать взаимодействие в сфере строительства спортивных и социальных объектов.

Константин Церетели приехал в Минск всего лишь на один год, но вот уже восемь лет не может расстаться с Беларусью. Успешный банкир уверен: грузинско-белорусский дуэт звучит так же гармонично, как национальные песни его страны.

Константин Церетели, генеральный директор коммерческого банка:

Эмоциональность грузина, уравновешенность с методичным подходом белоруса – это ядерная смесь. Так что это очень помогает в ведении бизнеса.

От Минска до Тбилиси больше 2,5 тысяч км. Но в этом случае карты – вовсе не показатель. Лейтмотив двухдневного визита грузинского лидера в Беларусь определил Александр Лукашенко: «несмотря на расстояния, мы не чужие друг другу». Гиорги Маргвелашвили в Минске впервые, а потому программа пребывания – это не только официальные встречи, но и знакомство с нашими знаковыми достопримечательностями и даже спортивными объектами. Тем самым мы еще раз подчеркиваем: Беларусь открыта к общению и готова делиться опытом.

На деле демонстрируя готовность делиться опытом и технологиями, президента Маргвелашвили пригласили в белорусскую «силиконовую долину». Грузия всерьез заинтересована в белорусском опыте IT-технологий.

Гиорги Маргвелашивли, президент Грузии:

Именно по этим направлениям, направлениям, где мы можем приумножать возможности наших народов и государств, мы будем работать в будущем. Это и высокие технологии, и промышленность, и туризм, и сельское хозяйство.

Для Михаила Прохорова Грузия интерес представляет скорее профессиональный. Студент – «без пяти минут» специалист в области альтернативной энергетики. Поэтому его вопрос президенту Грузии – о сотрудничестве с закавказскими университетами. Научные стажировки, студенческий обмен и общие программы. Не только опыта набраться, но и белорусскими технологиями поделиться.

Михаил Прохоров, студент Белорусского национального технического университета:

У них 250-280 световых дней, что дает хороший старт для энергетики солнечной. У них большой потенциал для гидроэнергетики – 20 рек можно использовать для этого. Они развивают свою инфраструктуру, им нужны инженеры, специалисты.

На встрече со студентами и преподавателями Белорусского национального технического университета высокий гость делится интересным нюансом. В Беларуси 2017-й объявлен Годом науки, в Грузии – Годом образования. Отличная стартовая площадка для новых образовательных проектов.

Борис Хрусталев, ректор Белорусского национального технического университета:

Интегрированное обучение. Два года обучаются молодые люди непосредственно в Грузии (или в Кутаисском национальном университете, или в Тбилисском техническом университете). Параллельно они изучают русский язык. И потом на старшие курсы они переходят на обучение к нам.

Как только Гиорги Маргвелашвили приземлился в минском аэропорту, в прессе двух стран запестрили заголовки. За новостями из Беларуси в эти дни в Грузии наблюдали с неподдельным интересом. Каждое высказывание президентов становилось поводом для обсуждения.

Интересный нюанс: в грузинском языке нет заглавных букв. Так же и в отношениях двух стран – сотрудничество на равных. Несмотря на разные интеграционные предпочтения, Беларусь и Грузия близки друг другу.

Кроме политических и экономических связей нас крепко связывают нити исторические. Минский Курган славы – памятник в честь воинов, отдавших жизни при освобождении Беларуси. В списках погибших за независимость нашей страны – около 14 тысяч грузинских фамилий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Два дня диалога на высшем уровне, насыщенная программа и подписанные документы. Все это еще раз подчеркивает: Беларусь и Грузия – союз всерьез и надолго.