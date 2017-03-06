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Бишкек собирает заседание межправительственного совета ЕАЭС

06 марта 2017 10:56
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Новости Беларуси. Бишкек собирает заседание межправсовета ЕАЭС. Белорусскую сторону на встрече политиков представит премьер-министр Андрей Кобяков. В повестку дня включено 12 вопросов. Среди них – устранение препятствий в развитии внутреннего рынка Евразийского экономического союза.

Кроме того, планируется, что стороны согласуют совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса. На рассмотрение вынесен и вопрос о создании в странах объединения производств комплектующих для сельскохозяйственных машин и оборудования, которые сейчас закупаются в третьих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ЕврАзЭС

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