Бишкек собирает заседание межправительственного совета ЕАЭС

Новости Беларуси. Бишкек собирает заседание межправсовета ЕАЭС. Белорусскую сторону на встрече политиков представит премьер-министр Андрей Кобяков. В повестку дня включено 12 вопросов. Среди них – устранение препятствий в развитии внутреннего рынка Евразийского экономического союза.

Кроме того, планируется, что стороны согласуют совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса. На рассмотрение вынесен и вопрос о создании в странах объединения производств комплектующих для сельскохозяйственных машин и оборудования, которые сейчас закупаются в третьих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.