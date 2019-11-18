Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с заявлением: в стране были созданы все условия для свободных и открытых выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина: «22 ноября Центральная комиссия планирует подвести итоги выборов»

К слову, от ФПБ на избирательных участках было рекордное количество наблюдателей – более 9 тысяч. До этого они прошли обучение, где их ознакомили с правами, обязанностями и полномочиями. Наблюдатели от профсоюзов работали с первого дня досрочного голосования. Информацию о ходе выборов оперативный штаб в Минске получал в режиме онлайн.