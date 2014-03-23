Выборы в местные Советы депутатов в Минске: семьи на избирательных участках, концерты и подарки

Новости Беларуси. Сначала считают и погашают неиспользованные бюллетени. Затем вскрывают переносные урны для голосования на дому. Затем стационарные урны. И наконец начинается процесс подсчета голосов. Ну, а как проходило голосование на участках до закрытия, весь день снимали наши корреспонденты. В Минске день выдался солнечным. Наверное, поэтому многие приходили на участки целыми семьями, а затем направлялись в городские парки.

Около 6 тысяч участков для голосования и 7 миллионов избирателей. На депутатские мандаты претендовало примерно 22 тысячи кандидатов. Такова арифметика кампании 2014 года. Кульминация наступила, конечно же, 23 марта. На избирательные участки избиратели начали приходить уже с самого утра.

Предвыборная гонка и стремление быть услышанными своими избирателями еще до основного дня голосования. Пока кандидаты в депутаты «рекламировали» себя в ходе предвыборной агитации, на участки шли голосующие. Досрочно. И установили первый рекорд этой кампании: около 32% избирателей, или более 2 миллионов белорусов. В ЦИКе признались: с кампанией 2010 года не сравнить. В лидеры вышли столица и Витебский регион.

А это уже картина 23 марта. Поток голосующих не уменьшался на протяжении всего дня. С 8 до 8. Тысячи и даже миллионы «за» и «против». Конкурс среди кандидатов в столице самый высокий – около пяти человек на место.

Избиратели:

Я ветеран войны. Я столько лет уже прожил. У меня привычка уже выработалась, что это моя обязанность.

На выборы всегда настроение праздничное. Это важное событие, поэтому мы воспринимаем это все как праздник.

За порядком и отсутствием нарушений в избирательной кампании традиционно следили наблюдатели. К слову, на этих выборах в местные советы их около 10 тысяч. В основном представители общественных объединений. Среди лидеров – «Белая Русь», БРСМ, объединение ветеранов и Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Вечорко, наблюдатель:

Мы обращаем внимание на то, проверяются ли документы, удостоверяющие личность, оказывается ли какое-то давление либо подсказки со стороны комиссии, проверяем сколько человек заходит в кабину.

Среди почетных избирателей и те, кто свой голос на выборах отдает первый раз. Таким «дебютантам» – памятные сувениры и подарки. От всей участковой комиссии.

Избиратель:

Прийти на избирательный участок и проголосовать является моим гражданским долгом. Тем самым я выбираю, как будет развиваться мой регион.

Вот и Екатерина свое совершеннолетие отметила только 22 марта. Но уже сегодня пришла проголосовать. Впервые. Говорит, к выборам подошла ответственно. И главное тщательно изучала программы кандидатов на депутатский портфель.

Екатерина Юхо:

Конечно, кандидат должен быть умным, он должен разбираться в своем деле, конечно, он должен думать о будущем своей страны, о людях.

По-настоящему рекордная явка и в роддомах. Ажиотаж с самого утра. Чтобы поставить отметку в бюллетени, молодые мамы готовы отстоять любую очередь – говорят на местных избирательных участках. И не удивительно.

Молодые мамы:

Непосредственно в этом году для нас выборы еще более важны. С пополнением нашей семьи, с появлением Машеньки.

Я думаю, что депутат должен быть в первую очередь ответственным, помогать делать в первую очередь все на благо наших детей.

Он должен быть искренним человеком.

Людмила Войнова, член участковой избирательной комиссии участка для голосования № 3 Академического избирательного округа № 48:

Голосование идет активно, доброжелательно. То есть никаких вопросов не возникает.

Долгом служебным свой долг гражданский назвали и военные. Практически в режиме нон-стоп приходили на избирательные участки. А съемочной группе СТВ признались: голоса отдавали за стабильность.

Военные:

Я голосую в этом году первый раз, для меня это очень ответственный момент.

Я сделал свой выбор. Депутат должен быть ответственным.

Олег Бойчук, председатель избирательной комиссии участка № 11 Восточного избирательного округа № 107:

В списки избирателей включены военнослужащие трех воинских частей, которые дислоцируются на территории 77 военного городка. Офицеры, прапорщики и члены их семей, которые проживают непосредственно здесь.

Фору любому региону белорусская столица дала и по количеству vip-избирателей. Все они уверены в будущем составе горсовета.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

От того, какую изберем власть в местные органы, зависит жизнь в городе, районе, деревне.

Найти в загруженном графике время непросто и для белорусских артистов. На счету каждая минута.

Ольга Плотникова, певица, телеведущая:

Сегодня тот день, когда мы можем совершить большой глобальный выбор в пользу улучшения качества нашей жизни.

Вот и Сергей Лапковский на время забыл о концертах и тысячах фанатов. Сегодня в центре внимания отнюдь не голос «сценический». Отдать нужно голос «политический». Но задача, говорит, не из легких.

Сергей Лапковский, солист группы «Цвет Алоэ»:

Такой долг перед государством – прийти, проголосовать, отдать свой голос. Я все-таки гражданин Республики Беларусь.

Для удобства голосующих созданы и специальные передвижные избирательные комиссии. Возможность отдать свой голос на дому как правило используют пенсионеры, ветераны Великой Отечественной и инвалиды. Впрочем, об удобствах такого голосования говорить не стоит.

Алексей Сегалович, заместитель председателя избирательной комиссии участка для голосования № 73 Лошицкого избирательного округа № 14:

У нас отдельная запечатанная урна, с нами наблюдатель и член избирательной комиссии, сотрудник МВД. То есть все условия и тайна голосования выполняются.

Но пока голосовал Минск, а вместе с ним и вся Беларусь, в усиленном режиме работали спецслужбы.

Александр Ластовский, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают правопорядок на каждом избирательном участке. По состоянию на данное время никаких серьезных происшествий, никаких чрезвычайных происшествий не выявлено.

Тем временем не отдыхала и торговля. Кулинарные деликатесы выставили со скидками. В 2014 году впервые на прилавки попали не только продукты питания, но и товары непродовольственные: сувениры, галантерея, канцелярские товары. Чем не дополнительный выбор? Правда, уже не в политической сфере.

Специально для избирателей и развлекательная программа. Музыка звучала с самого утра.

А кого выбрал Минск, известно станет уже 24 марта.