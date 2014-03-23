Новости Беларуси. Граждане России, постоянно проживающие в Беларуси, на равных с белорусами имеют право избирать. Многие из них решили воспользоваться этой возможностью и 23 марта пришли на участки для голосования. Среди них – семья Тепляшиных. Супруги, уйдя на пенсию, уехали с севера России и поселились на севере Беларуси. И, конечно же, им немаловажно, какие люди будут представлять их интересы и интересы друзей-белорусов, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Алла и Анатолий Тепляшины:

Заботливый, доброжелательный. Мы хотим, чтобы наш город, наша область была еще красивей.

Валерий Коршак, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №1 Железнодорожного района Витебска:

С 8 часов приходили избиратели в основном пожилого возраста. После обеда начали приходить избиратели и более молодого возраста. Многие приходят семьями, с детьми.

Андрей Белецкий, наблюдатель:

Приходят жители, голосуют, никаких эксцессов. Настроение у людей праздничное.