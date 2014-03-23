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С самого утра 23 марта активно голосуют и военные

23 марта 2014 13:08
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Новости Беларуси. С самого утра 23 марта активно голосуют и военные. Солдаты ответственно отнеслись к выбору, тщательно изучили биографии депутатов. Свой голос в одной из минских воинских частей уже отдали более половины избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избиратели:
— Я голосовал для процветания нашей Республики. Депутат представляет мои интересы.
— Я голосую в этом году первый раз. Для меня это очень ответственный момент.
— Я сделал свой выбор. Депутат должен быть ответственным, знать свой район, все его проблемы, должен выполнять свой долг.        

# Выборы в Беларуси

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