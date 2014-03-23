Новости Беларуси. С самого утра 23 марта активно голосуют и военные. Солдаты ответственно отнеслись к выбору, тщательно изучили биографии депутатов. Свой голос в одной из минских воинских частей уже отдали более половины избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избиратели:

— Я голосовал для процветания нашей Республики. Депутат представляет мои интересы.

— Я голосую в этом году первый раз. Для меня это очень ответственный момент.

— Я сделал свой выбор. Депутат должен быть ответственным, знать свой район, все его проблемы, должен выполнять свой долг.