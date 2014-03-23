Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Беларуси

Новости Беларуси. Голосование с самого утра идет активно по всей стране. Свой выбор уже сделал и Президент Беларуси. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем пришел на избирательный участок №1. Он организован на базе Белорусского государственного университета физической культуры. Александр Лукашенко прошел регистрацию, получил бюллетень и сделал свой выбор.

Затем Глава государства пообщался с журналистами и ответил на вопросы, в частности, по нынешним выборам в местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К месту будет, если я поблагодарю всех депутатов, которые последний созыв работали с населением, работали на благо нашего государства. Как вы видите, по линии работы местных Советов сделано немало, начиная от поддержания в порядке территории, заканчивая принятием местных бюджетов. Это очень большая работа, самое главное — ответственная. Не будем говорить, что эта такая непосильная ноша, тяжелая работа. Да, это нагрузка, при том за это деньги никто не платит, естественно. Знаете, это дань уважения, поддержка, это поднимает каждого человека. Я им очень благодарен за тот мир, покой, спокойствие, которое мы поддерживали, в том числе и с их помощью. Они на передовой, они лицом к лицу со своими избирателями.

Депутаты местных Советов сегодня между двух огней. С одной стороны, вертикаль исполнительной власти, с другой — население. Со стороны исполнительной власти не всегда возможно то, что хотели бы депутаты местных Советов, а они выразители интересов своих депутатов. Они непосредственные граждане, которые там на местах живут и болеют теми проблемами, которые надо было бы решать, но не всегда эти проблемы можно решить, поэтому получается, как между молотом и наковальней. Это не так просто жить с людьми и, пытаясь что-то сделать, видишь, что это невозможно сегодня сделать. Я был, так сказать, в их шкуре, знаю, что такое быть депутатом местного Совета. Это очень-очень непростой хлеб. Поэтому стоит их поблагодарить за ту работу, которую они провели в истекшем периоде.

Новым депутатам, которые будут избраны, я думаю, что это будут избраны Советы очень конструктивные. Советы будут избраны абсолютно демократическим образом. Даже в Минске, мне мэр говорит, что вчера очереди были созданы — люди уезжали загород и спешили проголосовать. Это говорит о том, что наши люди политически активны, сознательны, люди болеют за тот мир и стабильность, которые должны быть, надеятся на своих депутатов, что этот мир и стабильность будут сохранены. Поэтому желаю только одного — чтобы депутаты, пообещав своим избирателям, выполнили свои обещания и были ближе к нашему народу. Наш народ того заслуживает.