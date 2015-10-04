Выборы Президента Беларуси – 2015: встречи с избирателями, теледебаты и организационные вопросы – события недели

Новости Беларуси. Предстоящая неделя в Беларуси также пройдет под знаком большой политики. Всего 7 дней остается до 11 октября – момента, когда граждане сделают свой выбор, определят, кто будет у руля страны на ближайшие 5 лет и в каком направлении пойдет страна, а значит и экономика, и общественная жизнь, да и все остальное. То, о чем можно уже сейчас сказать — опросы показывают, что предполагаемая явка избирателей на предвыборные участки ожидается традиционно высокой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пикеты, листовки, встречи и плакаты – к такой картинке белорусы уже привыкли. У кандидатов остаются считанные дни, чтобы склонить электорат на свою сторону.

Николай Улахович агитирует в центре столицы, на этот раз без казачьего колорита. Деловой костюм и разговоры по делу. Верховный атаман готов пообщаться с каждым.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

С выборами у нас проблем не будет, они пройдут спокойно, по-деловому. И люди придут, придет большое количество людей на избирательные участки. Где я не беседую с людьми, они свою активность проявляют и придут на выборы.

Совсем рядом представители другого политического лагеря. Либерал-демократы на столичной площадке справляются без своего лидера. Гайдукевич лично в этот день агитирует в Гомеле. Тем временем доверенные лица раздают листовки и верят в своего кандидата.

Николай Шатило, доверенное лицо кандидата в Президенты Сергея Гайдукевича:

Люди встречают как позитивно, так и негативно. Есть люди, которые с удовольствием берут информацию, читают ее, общаются с нами, есть люди, которые не хотят вообще.

В работе и команда Александра Лукашенко. Олег Руммо пообщался с избирателями и принял участие во встрече со студентами главного спортивного университета страны.

Олег Руммо, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

Что касается моего кандидата, то здесь все четко, понятно, ясно сформулировано — только вместе, только в независимом государстве, только в спокойном государстве, где нет войн, мы можем чего-то создать.

Продолжает агитационную кампанию и Татьяна Короткевич. Она использует стратегию прямого общения с электоратом. И за последние недели побывала в десятках населенных пунктов.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я как молодой политик рада встретиться с каждым человеком. В плане – посетить 50 городов, в них встретиться с людьми, рассказать о своей программе.

Субботним вечером можно было наблюдать самый яркий эпизод агитационной кампании — теледебаты, где кандидатам в прямом смысле пришлось защищать свои взгляды. Не обошлось без острых вопросов и жарких споров. Единодушие участники проявили в главном: каждый из них призвал людей прийти на избирательные участки. Это, к слову, можно будет сделать, начиная с 6 октября, когда начнется досрочное голосование. Этим правом традиционно пользуются многие белорусы.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону:

Это важное событие в жизни страны и каждого гражданина этой страны. Я думаю, что каждый должен пойти и сделать свой выбор. Выборы 11 октября, сбор заканчивается 7, поэтому я останусь на денек, схожу проголосую.

Виктория Алешко, певица:

Проголосовать мне хочется. Это моя гражданская обязанность. Я всегда голосую. Буду уезжать за пределы страны, поэтому хочу сходить накануне и проголосовать.

За президентской кампанией в нашей стране следят 28 тысяч национальных наблюдателей и более 8 сотен международных. Активную деятельность развернула миссия БДИПЧ ОБСЕ. Жак Фор, как руководитель, интересуется всеми нюансами.

Жак Фор, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента Республики Беларусь:

Наблюдатели у вас постоянно работают, мы очень серьезно наблюдаем за фактами, и все эти факты мы напишем в конечном итоге после выборов.

В центре внимания и территориальные, и участковые комиссии. Наблюдатели от СНГ работают во всех регионах. На этой неделе особое внимание уделили Брестчине.

Мурат Ташибаев, международный наблюдатель от миссии СНГ (Казахстан):

Общая картина на сегодняшний день складывается весьма и весьма хорошая, в организационном плане никаких замечаний у нас не имеется.

Главный принцип в работе с такими экспертами — открытость. Об этом на неделе говорил Александр Лукашенко. А сам день выборов уже традиционно должен стать настоящим праздником для людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дошлифовать все, подтянуть, на уровне провести, чтобы люди шли на выборы, как на праздник. А уж иностранцы пусть оценивают, как хотят. Это их дело и их право. У них это по-другому – некое шоу, и то в отдельных местах, чтобы раскрутить по телевидению. Нам шоу устраивать не надо.

В Гомеле выступал руководитель областной комиссии. Он очень правильно, просто и доступно сказал: «Да, ОБСЕ, пожалуйста, смотрите, приезжайте, мы вас повозим, покажем все, по-человечески к вам отнесемся, но выборы мы будем проводить по белорусскому законодательству, по Конституции Беларуси». И никто не имеет права отступать от этих законов.

Александр Лукашенко обратился и к тем, кто несёт ответственность за организацию и проведение электоральной кампании. Это правительство, президентская администрация, органы госбезопасности, руководители регионов и правоохранители. Предвыборный период для власти – время максимальной мобилизации.

Александр Лукашенко:

Выборы должны пройти открыто, в строгом соответствии с белорусским законодательством и с соблюдением общественного порядка. Для того чтобы, грубо говоря, нарушать эти принципы, нам нет никакой необходимости. Поэтому прошу из этого исходить. Необходимо выполнить все взятые нами обязательства, в том числе обеспечить нормальную беспрепятственную деятельность и своих, и зарубежных наблюдателей. Поэтому всем, кто непосредственно несет ответственность за организацию и проведение выборной кампании, нужно максимально мобилизоваться, чтобы она прошла безупречно.

До дня «Х» остается совсем не много времени. По прогнозам экспертов явка на выборах будет традиционно высокой. Узнать конкретные цифры и подвести итог важнейшей политической кампании можно будет ровно через неделю.