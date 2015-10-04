Александр Лукашенко на Генассамблее ООН: Почему речь белорусского лидера стала «самой острой из тех, что звучали на саммите»?

Новости США. Политический тон всей недели задала юбилейная, 70-я Генассамблея Организации Объединенных Наций. Ее итоги, по сути, должны были стать своего рода дорожной картой безопасного сосуществования государств на ближайшие годы... Но эксперты отмечают: духа согласия и единомыслия на саммите ООН явно не хватало. Если более семи десятилетий назад страны-победители во Второй мировой войне были озабочены тем, как поддерживать сложившийся мировой порядок, то сегодня проблема мирного сосуществования снова на повестке дня.

Давно в зале Генеральной Ассамблеи не было столь жарких споров и столько драматизма в речах глав государств. А их приехало в штаб-квартиру ООН полторы сотни. То есть были лидеры из большей части мира. Вполне себе можно замерить среднюю политическую температуру по планете.

Среди этого многоголосия ведущих мировых лидеров наблюдатели отметили речь Александра Лукашенко. В ней нашли место вещи, понятные абсолютному большинству в любой стране. Чего стоит опасаться семи миллиардам людей в мире? На что надеяться? И как не повторить главные ошибки 20 века? Корреспондент программы «Неделя» на СТВ из Нью-Йорка.

Игорь Позняк, СТВ:

Каким быть миру через 15 лет? Ответ на этот вопрос на неделе пытались дать с самой высокой международной трибуны. Но сбудутся ли эти политические прогнозы и будут ли выполнены цели той самой повестки дня 2030? Беспрецедентное количество мировых лидеров собрались здесь, в Нью-Йорке, на фоне беспрецедентного мирового кризиса, крупнейшего со времен Второй мировой войны.

Такого события в этом тысячелетии на планете еще не было. Неделя высокого представительства ООН собрала на этот раз 144 политических лидера – этот саммит стал самым представительным за всю историю Организации Объединенных Наций.

Впервые за последние 20 лет с трибуны ООН выступил Папа Римский. Дебютировал здесь как глава государства лидер КНР Си Цзиньпин. Прилетели в Нью-Йорк и такие нечастые гости, как президент России, канцлер Германии и кубинский лидер.

Для Александра Лукашенко выход к самой высокой международной трибуне уже четвертый. Позиция Беларуси здесь понятна для всех: устойчивое развитие страны невозможно без мира и безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же: распяли президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта Ливия вообще как целостное государство?

Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули в Сирию. Спрашивается, зачем. Зачем убиваете людей, зачем свергаете действующего президента, чем он вам не угодил? Более того, бойней в этой стране вы стираете первые следы нашей с вами цивилизации. Скажите мировому сообществу, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. Как раз случай. С этой трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский кризис. Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого конфликта, «жарко» будет всему цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а, возможно, к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира.

Повестка дня 2030 – коллективный рецепт развития. Каждый лидер сегодня вновь предлагает свои ингредиенты, но важно сварить общую кашу. И в этом основная интрига и главная задача здесь и сейчас. Нынешний план действий – это 5 стратегических направлений: люди, планета, процветание, партнерство и, конечно же, мир.

Барак Обама, Президент США:

Сегодня 40 миллионов мужчин, женщин и детей покинули свои дома из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Эти гуманитарные кризисы мы не можем игнорировать, мы должны оказать неотложную помощь.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Ключевым условием для успешного развития является и будет оставаться мир. Миллионы людей вынуждены бежать от войны, террора и насилия, более чем в любое другое время после Второй мировой войны.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

Мы должны сосредоточиться на обеспечении мира и безопасности. Без мира мы не сможем строить прочное общество, искоренять причины бедности и оправдать ожидания мирового сообщества.

Добро побеждает зло – этот монумент из американских Першингов и советских СС-20 у штаб-квартиры ООН стал когда-то символом окончания холодной войны. Но сегодня, в 21 веке, призрак уже новой мировой войны бродит по планете. И Беларусь с самой высокой международной трибуны вновь призывает к миру. Можно ли заглядывать в планетарное будущее, имея такое зыбкое настоящее? – рассуждает уже на общеполитической дискуссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня нельзя избавиться от ощущения, что в мире маячит призрак очередного большого конфликта, если не войны. Нам нельзя допускать, чтобы этот зловещий призрак стал явью!

Вот мы собрались сегодня. Вчера обсуждали очень важную проблему, наметили программу развития Организации Объединенных Наций. Я уже говорил: для очень многих, для миллионов жителей нашей планеты «устойчивое развитие» звучит кощунственно, потому что они умирают каждый день, умирают дети, старики. И нам бы сегодня собраться и принять только одно решение – покончить с войнами и конфликтами.

Глобальные экономические угрозы – еще одна опасность для стабильности мира. Валютные войны, санкции, недобросовестная конкуренция обостряют мировой кризис, – уверен Александр Лукашенко. Выход из тупика один – всестороннее взаимодействие экономик.

Александр Лукашенко:

Только общими усилиями мы сможем вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интеграции интеграций как наиболее актуальная тенденция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за последние годы.

И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономического союзов, масштабном проекте Великого шелкового пути, создании Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятков других.

С международной трибуны Александр Лукашенко говорит и о мировом социальном кризисе. Традиционные устои человеческого общества в ряде стран подвергаются серьезному испытанию на прочность. Принять такой вызов по плечу только сильному государству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас очень волнуют происходящие в ряде стран процессы разрушения традиционной семьи.

Особенно не нравится, когда нам предлагают признать определенные отступления от норм морали и разные социальные «новации» в качестве естественных. Не хочу углубляться в эту проблему. Боюсь увязнуть, и подвергнуться излишней критике, но так и хочется при этом спросить: детей-то кто рожать будет?

Украинский вопрос вполне ожидаемо оказался в топе политической дискуссии. Этот костер нужно тушить срочно и решительно, ведь пламя может разгореться на всю Европу. Эта позиция Беларуси известна сегодня на всей планете, а Минск стал символом мира, – с удовольствием констатирует генсек ООН. Пан Ги Мун лично благодарит Александра Лукашенко за конструктивную роль в урегулировании ситуации в Украине. С международной трибуны мировые лидеры много говорят о минских соглашениях.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы убеждены — остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении минских соглашений от 12 февраля текущего года.

Кстати, среди сотен журналистов, освещающих события на Генассамблее ООН, немало и тех, кто провел ту бессонную февральскую ночь в Минске.

Кристиан Мадсон, журналист (Великобритания):

Минские договоренности очень важны. Ситуация в Украине такая же серьезная, как и в Сирии. И здесь тоже возникает проблема беженцев. Ключ решения проблемы – в выполнении минских соглашений. Иначе добиться мира в Украине не удастся. Это уже серьезный затянувшийся конфликт.

Есть на Генассамблее и свои традиции. Первой из глав государств к трибуне выходит Президент Бразилии, а за ней непременно следует американский лидер. Кстати, нынешнее выступление Барака Обамы и Владимира Путина уже назвали политической дуэлью, хотя оба лидера пожали друг другу руки.

А вот Си Цзиньпин во время своего дебюта говорит о многополярном мире и призывает отказаться от менталитета холодной войны.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Принцип суверенного равенства подкрепляет Устав ООН. Мир должен быть сформирован во всех странах. Все страны равны. Большие, сильные и богатые не должны запугивать слабых и бедных. Суверенитет и территориальная целостность всех стран являются неприкосновенными.

Европа сегодня захлебывается от волны мигрантов. Кубинский лидер считает, что это прямое следствие действий НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Рауль Кастро, Председатель Государственного совета Республики Куба:

При этом ответственность за сложившийся гуманитарный кризис должен понести Европейский союз.

Спасательной лодкой в море глобальных проблем может и должна стать Организация Объединенных Наций, которая, собственно, и задумывалась 70 лет назад для поддержание международной безопасности.

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН:

Наша работа идет полным ходом, и к концу года ООН может выйти на новый уровень. Новый уровень видения дальнейшего развития, новый взгляд на то, как поддерживать мир и безопасность.

Это главное политическое событие освещают сотни журналистов со всех континентов. Специально дня них возвели огромный пресс-центр. Именно отсюда репортеры передают свежие новости и тоже надеются на лучшее.

Алексей Бенедиктов, журналист (Россия):

Конечно, Организация меняется очень медленно, она очень консервативна. А иногда, когда нужно принимать быстрые решения Совбезом, он показывает абсолютную импотентность, потому что одна или другая великая страна блокирует решения. Так было во время сомалийских пиратов, геноцида в Руанде и сейчас, когда вопрос о беженцах стоит перед Европой огромный, Совбез не может принимать решения. В общем, много интересов разны.

Эмильяно Бос, журналист (Италия):

Это самая интересная политическая неделя за последнее время. Рассмотрены самые важные вопросы для каждого человека в мире. Здесь собрались лидеры многих стран, и они решают мировую судьбу. Позиции президентов очень разные, но они направлены в одну сторону – разрешение конфликтов. Надеюсь, так и будет.

Жанна Агалакова, журналист (Россия):

Я уверена, что это беспрецедентное количество мировых лидеров как раз надеется на то, чтобы это Генассамблея стала исторической. Потому что пора, наконец, начать договариваться. Слишком много конфликтов. С каждым годом их все больше и больше.

Неделя высокого представительства в ООН – прекрасный повод и для общения политиков в кулуарах. Александр Лукашенко провел целую серию переговоров.

Это встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда. Нашу страну здесь видят как надежного партнера. А потому Александр Лукашенко и Кристин Лагард обсуждают возможную новую программу сотрудничества Беларуси и МВФ.

Здесь же Президент Беларуси общается с кубинским лидером, Президентом Латвии и верховным комиссаром по правам человека ООН. Австрийский лидер Хайнц Фишер благодарит Беларусь за важные шаги по увековечению памяти жертв Второй мировой войны и особо отмечает мемориал «Тростенец», недавно открытый под Минском. С этим местом связана его семейная история.

Хайнц Фишер, Федеральный Президент Австрии:

Я очень благодарен вам за то, что установили этот памятник. Бабушка моей жены была убита. И другие члены моей семьи также пострадали. Я полагаю, что нам надо усилить наше взаимодействие.

Александр Лукашенко:

Мы рядом живем. Приезжайте!

С главами Египта и Эквадора Президент Беларуси говорит об экономике и развитии торговли. А в завершении визита Александр Лукашенко принял участие в приеме от имени Президента США Барака Обамы.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Все страны говорят о том, что финансово-экономическая ситуация сегодня в мире такова, что все государства испытывают определенные проблемы. Но наша задача состоит как раз в том, чтобы в этой проблемной ситуации, несмотря на эту проблемную ситуацию, попытаться найти те направления сотрудничества, которые позволят преодолеть эти трудности. Президент Беларуси именно на этом и заострял свое внимание в ходе двусторонних встреч.

Откровенное и острое выступление Александра Лукашенко с трибуны ООН вызвало большой резонанс в мировой прессе. «В мире маячит призрак нового зловещего конфликта», «Неуязвимых стран больше не существует». Это только некоторые из заголовков газет, которые цитирует белорусского лидера.

The Washington Post:

Президент Беларуси предупредил о новой мировой войне, если мы сделаем еще один шаг в сторону глобального конфликта.

Риа Новости Украина:

Не менее резонансным стало выступление с трибуны Генассамблеи ООН Президента Беларуси Александра Лукашенко, заявившего, что если не остановить конфликт в Украине, то «жарко буде всему цивилизованному миру».

Московский Комсомолец:

Лукашенко предупредил ООН о новой волне. Он считает, что международное сообщество потеряло эффективные механизмы сдержек и противовесов.

Коммерсантъ:

Лидер входящей в ЕАЭС Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, кстати, выступил едва ли не с самой острой речью из тех, что звучали на саммите.

Дэвид Гонсалес продает свежие новости. За эту неделю сделал свою месячную норму. Утренние газеты уходят, как горячие пирожки. Сам тоже старается быть в курсе мировых событий – уж слишком говорящий у него товар.

Дэвид Гонсалес, продавец:

За несколько дней продал газет на 750 долларов. Сам читать не успеваю, просматриваю только заголовки. Я знаю о визите Папы Римского, он приезжал два дня назад. Знаю, что здесь в двух кварталах собралось полторы сотни президентов.

Вообще Нью-Йорк в эти дни живет в особом ритме. Безопасность на улицах города обеспечивают 10 тысяч полицейских. Сколько еще скрыто от людских глаз, не известно. Но жители огромного мегаполиса готовы терпеть эти многочасовые пробки ради этого момента мировой истины.

Жители Нью-Йорка:

Я думаю, что президенты должны сказать миру, что вес будет хорошо. Не только сказать, но и сделать. Для них организовали этот форум, их охраняют, чтобы они решили мировые проблемы.

В современно мире очень много экстремизма. Я очень боюсь войны. Я не хочу, чтобы она начиналась в моей стране.

Я наслышан о ситуации в Украине. Этот конфликт такой же серьезный, как и сирийский. Его нужно решать незамедлительно, иначе будет поздно.

Я не знаю, что бы сказала мировым дилерам здесь, в ООН, но если бы такая возможность была, я бы попросила их договориться о мире во всем мире, несмотря ни на что.

Неделя высокого представительства на генассамблее ООН завершена. Полторы сотни мировых лидеров вернулись домой, чтобы вероятно сделать то, о чем заявили с высокой трибуны. А у семи миллиардов землян осталась надежда – на мир во всем мире.