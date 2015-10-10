Выборы Президента Беларуси-2015: Наблюдатели отмечают «высочайшую готовность» страны к 11 октября

Новости Беларуси. В Беларуси завершилось досрочное голосование. Избирательные участки закрылись буквально полчаса назад и сейчас там подводят итоги дня минувшего. Точные цифры назовут чуть позже, но уже с уверенностью можно сказать, что свой выбор досрочно сделал как минимум каждый третий избиратель. За происходящим на участках внимательно следят многочисленные наблюдатели. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ о ходе самой важной политической кампании в жизни страны.

Последний день агитационной компании. Сегодня кандидаты и их доверенные лица еще могли использовать все доступные в президентской гонке средства, чтобы повлиять на выбор избирателя: пикеты, выступления на предприятиях, встречи с электоратом. Эффективность проделанной кандидатами работы покажет подсчет голосов. Завтра агитация запрещена — слово за избирателем. Впрочем, свой выбор многие белорусы сделали досрочно. Досрочно определились, а многие досрочно и проголосовали.

Лиза впервые на избирательном участке. Также, как и ее брат Максим. Голоса семьи Мазуриных – сразу два поколения – пришли поддержать своего кандидата.

Жанна Мазурина:

Приятный повод прийти, кроме того, что проголосовать, еще и посмотреть, что изменилось с года нашего выпуска в гимназии.

Официальная и самая ответственная часть: право избирателя — опустить бюллетень в урну. Раз уж выбор сделан, зачем тянуть!? На завтра у семьи Мазуриных остается праздничная составляющая избирательной кампании. Тем более, организаторы найдут, чем удивить.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Столица приготовила на самом деле очень хорошую культурную программу. Завтра будут работать 109 ярмарок перед зданиями, где будет проводиться голосование. Будет работать 559 объектов торговли – это не только буфеты, это и продажа нашей продукции легкой промышленности. Более того, у нас будет организовано порядка 500 культурно-массовых программ – концертов, мини-конкурсов не только для взрослых, но и для детей.

Солист легендарных «Песняров» Валерий Скорожонок завтра посетит сразу несколько избирательных участков самого большого района столицы. Правда, в качестве артиста. Голосовать пришел сегодня. Даже члены избирательной кампании не устояли: не удержались от соблазна сфотографироваться с таким именитым избирателем.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Наше благоустройство, наше благополучие – в наших руках, в руках людей. Поэтому люди сами приходят и выбирают то, что им более подходит. Я лично прихожу для того, чтобы выбирать стабильность. Часто на выезде и за границей бываю, на постсоветском пространстве – прекрасно видна разница, где стабильнее.

Только за четыре дня досрочного голосования на участки пришли более 28 процентов избирателей. Итоговое число проголосовавших досрочно станет известно позже. Но уже сейчас очевиден интерес белорусов к политической кампании. Высокий процент явки, посещая избирательные участки, отметил сегодня глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

Мы приятно удивлены тем, что сегодня активность досрочных избирателей очень высока. Видимо, люди не хотят ждать воскресенья (прим. - 11 октября) и сегодня, воспользовавшись выходным днем, отправились на избирательные участки.

По оценкам наших наблюдателей – мы уже обменивались сегодня мнениями, - и завтра явка избирателей и в целом по итогам выборов будет достаточно высокой. Мы это даже чувствуем и по контактам с избирателями.

Сегодня, кстати, к работе приступила краткосрочная миссия наблюдателей межпарламентской ассамблеи СНГ. Это 40 человек из 7 государств.

Юрий Воробьев, координатор группы наблюдателей на выборах Президента Республики Беларусь от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ:

Есть требования, которые предполагают отсутствие агитации в день выборов и многие другие демократические процедуры. Все они должны соблюдаться в период выборов, в день выборов. И за этим мы будем наблюдать.

А вот долгосрочная миссия уже подготовила предварительный отчет. Его сегодня передали председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко.

Как отмечают белорусские законодатели, наш избирательный кодекс соответствует всем международным стандартам. В соответствии с ними организованы выборы, и белорусская сторона рассчитывает на объективную оценку от наблюдателей.

Представители миссии межпарламентской ассамблеи СНГ встретились сегодня с руководством обеих палат белорусского парламента.

Леонид Слуцкий, председатель комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации:

Будем завтра наблюдать за выборами на десятках избирательных участков. Но уже сейчас мы можем сказать о высочайшей готовности Республики Беларусь, имея в виду избирательные комиссии всех уровней и, безусловно, самих избирателей.

Завтра наблюдатели постараются посетить как можно больше избирательных участков в разных регионах страны, а сами участки откроют двери в 8 часов утра.