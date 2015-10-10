Выборы Президента Беларуси-2015: как прошел последний день досрочного голосования, кто принял участие и что ожидается 11 октября

Суббота – последний день досрочного голосования. Как он прошел? Что известно уже? Кто принял участие в выборах? И что ожидается завтра? Рассказывает Алексей Волков.

У журналистов очень плотный график работы. И проголосовать в основной день выборов возможности попросту нет. Сейчас на часах 18.59, 10 октября. Это значит, что менее чем через минуту все избирательные участки по всей стране закроются. Не исключено, что я последний гражданин Беларуси, который проголосовал досрочно.

Журналисты, что собрались в информцентре по Дворце Республики, по преимуществу зарубежные. Это представители крупнейших мировых медиа.

Контролировать ход выборов приехали и наблюдатели из многих европейских и постсоветских стран. Дольше всех работает миссия долгосрочных наблюдателей от СНГ, которые передали председателю нижней палаты белорусского Парламента свой предварительный отчет.

Глава миссии Сергей Лебедев за последнее время объездил все регионы, перед глазами прошли сотни участков. И каждый из них был самым въедливым образом изучен.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

У нас у всех, у наблюдателей стран Содружества, вызывает удовлетворение то, что кампания проходит спокойно и без вбросов, компроматов, без черного пиара, что всегда омрачает ход кампании. Все кандидаты, доверенные лица, все, кто участвует в этой кампании, ведут ее достаточно цивилизованно, уважительно по отношению друг к другу. И если критика идет в адрес оппонентов, то она носит конструктивный характер.

Страна тем временем вовсю голосует. Первые бюллетени в избирательные урны были опущены 6 октября.

К 10 октября 28% белорусов уже выполнили свой гражданский долг.

Среди голосовавших предварительно оказалась и Лидия Ермошина. Председатель ЦИКа пришла на избирательный участок во второй день досрочного голосования – такая у нее традиция.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сейчас я уже прихожу в определенном плане и как наблюдатель, чтобы посмотреть, а все ли в порядке. Мне уже трудно себя представить без этого. С учетом того, что я член Центральной комиссии с 1992 года. Понимаете, за это время не просто выросло новое поколение, оно уже неоднократно сходило на выборы.

Солист легендарного состава «Песняров» Валерий Скорожонок пришел на избирательный участок за несколько часов до окончания предварительного голосования.

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры»:

Приехал и проголосовал. Практически времени не хватает на все, время расписано как у артистов: поездки, разъезды. Так вот сегодня вырвал как раз время, чтобы приехать именно сегодня, досрочно, потому что завтра у меня, опять же, будет расписан день.

Досрочно голосовали легенды белорусского спорта. Надежда Скардино пришла на участок, потому что потом просто не получится – уезжает на сборы. Отнеслась к выбору очень ответственно, ведь на кону – будущее страны. Как оказалось, волновалась она не только поэтому. Вместо Даши Домрачевой она поведет за собой нашу сборную.

Надежда Скардино, биатлонистка:

Голосую за благополучное будущее своей страны – это самое главное. Благополучие – это все. Естественно, мирное небо над головой. Не за горами у нас первый этап Кубка мира, и я надеюсь, что вся команда, вроде как, подтягивается, поэтому надеюсь, что мы будем радовать всех людей нашими хорошими выступлениями.

Хоть и в разъездах, но пристально следит за политическими событиями знаменитый теннисист Максим Мирный. Сейчас он на турнире в Японии, но возможности проголосовать не упустит.

Максим Мирный, теннисист:

Обязательно найду возможность и посещу либо здесь, в Токио, либо в Шанхае наше представительство, белорусское, и выполню свой гражданский долг. Вообще, приходилось действительно часто это делать в наших представительствах за границей, потому что в большинстве времени своем я в разъездах.

Досрочное голосование среди звезд было модным. Народный артист Беларуси Эдуард Ханок только что завершил тур по Беларуси и сразу же отправился на избирательный участок. Совсем скоро мэтр снова на гастроли по городам страны.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Заборчики красивые, города ухоженные, дороги, вообще, лучше не придумаешь. Вот мы сейчас ездили: могилевская дорога – одно удовольствие. Брест уже давно, двойная трасса. И куда бы мы ни заехали, я вообще не встретил ни одной какой-то не очень хорошей дороги.

На ближайшие несколько дней Дворец Республики станет информационным сердцем нашей страны. В день голосования здесь будет работать почти тысяча журналистов. А пока идут последние приготовления.

10 октября подошел к концу еще один важный этап избирательной кампании – агитация. Кандидаты на президентский пост целый месяц общались напрямую с народом. Кто-то больше говорил, а кто-то больше делал. 11 октября тот же народ определится, какой он хочет видеть Беларусь ближайшие пять лет.