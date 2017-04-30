Встреча президентов Беларуси и Украины: о трагедии Чернобыля, помощи пострадавшим, экономике и политике

Новости Беларуси. На неделе исполнился 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Беларусь, как одна из самих пострадавших стран, до сих пор несет бремя этой катастрофы. Кто знает, как бы работала наша экономика, не случись взрыва на четвертом реакторе станции. Суммарный ущерб, нанесенный Беларуси в расчете на 30-летний период преодоления аварии, оценивается в 235 млрд долларов. В день годовщины трагических событий Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко сделали символический жест – посетили место катастрофы. Здесь над разрушенным реактором уже новое арочное сооружение-защита. Так называемый объект «Укрытие-Два». Специалисты уверяют, что радиационный фон вокруг новой арки теперь снизился более чем вдвое. Затем лидеры Беларуси и Украины в белорусских Лясковичах обсудили сотрудничество наших стран. 26 апреля 1986 года. 01.23 ночи. Мир отсчитывает последние секунды до самой страшной в своей истории ядерной катастрофы. Взорвался реактор четвертого энергоблока – ящик Пандоры открылся. 8 тонн радиоактивного топлива фонтанируют в ночное небо. В составе ядерной смеси плутоний, уран, стронций, графит. Но больше всего – цезия. Название элемента с латинского – «лазурный». Радиоактивные частицы 10 дней висели в атмосфере, уничтожая все, на что оседала «лазурная пыль». Первые жертвы аварии – 31 сотрудник станции. Но масштабы катастрофы станут понятны гораздо позже. Смертоносное облако буквально «накрыло» Беларусь и Украину. Самое большое радиационное пятно энергетики практически сразу назвали «бабочкой» – по его форме. Несмотря на то, что станция расположена в соседней стране, более 70% радионуклидов осело на территории Беларуси. Дипломат Николай Семилетников первый майский день встречал на параде. Стоял на гостевой трибуне вместе с иностранными гостями и маленьким сыном. О масштабах катастрофы в Минске тогда еще не знали.

Николай Семилетников, ветеран дипломатической службы:

Парад начался, демонстрация прошла, идет и министр, был на той трибуне, мне машет рукой, чтобы спустился. Он сказал, что срочно идем в Министерство. Мы фактически перешли улицу, Министерство иностранных дел находилось там, где сейчас управление метро. Официально: пришло сообщение об этой аварии. Сегодня Чернобыль – место относительно безопасное. Первый саркофаг здесь стали возводить спустя шесть месяцев после аварии. Но защитный корпус, который собирали в спешке, пошел трещинами. Под перекрытиями саркофага находится около 200 тонн радиоактивных материалов, и дальнейшее разрушение может привести к тяжелым последствиям. Новое укрытие полностью накрыло пострадавший реактор. Грандиозная стройка обошлась в два миллиардов долларов. Деньги на проект выделяла Украина, Беларусь, Россия и некоторые западные стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приспосабливаясь на основе научных данных, опыта наших ученных, украинских ученых, ученых всего мира, мы научились жить и работать на тех землях, которые казались раньше невозможно вернуть к жизни. Всегда готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой области. 31 год назад все службы работали круглосуточно. Надеясь справиться с чудовищной ситуацией, на место трагедии были отправлены ликвидаторы. Для многих командировка стала путешествием в один конец. Николай Семилетников, ветеран дипломатической службы:

О масштабах трагедии мы узнали гораздо позже. И когда было принято решение об отселении, срочно начали строиться поселки для переселенцев. Агрогородок Лясковичи, Гомельская область. Жемчужина Полесья. Здесь, уже на белорусской земле, президенты продолжили двухсторонние переговоры. Кстати, первые после двухлетнего перерыва. В день трагедии в местном храме короткий молебен в присутствии двух президентов. Свечи в память о жертвах катастрофы и за благополучие живущих.

Уроки Чернобыля странами усвоены. Лидеры Беларуси и Украины подчеркивают: бороться с последствиями катастрофы будем вместе. Но сегодняшний взгляд – в будущее. И здесь Беларуси с Украиной по-прежнему «по пути». Александр Лукашенко:

Облетели те земли, которые пострадали, посмотрели на те деревушки, те домики, которые еще остались, под крышами, которые уже без крыш в этих таежных, можно сказать, лесах чернобыльской зоны. Мы озабочены одним: как восстановить жизнь в этих районах, чтобы жить люди могли безопасно. Петр Порошенко, президент Украины:

Украинские и белорусские народы абсолютно уникальные. И то чувство дружбы, то чувство доверия, добрососедства, которое сегодня мы ощущаем на каждом шагу, нам как зеницу ока нужно хранить этот мир и эту дружбу.

Лясковичи для переговоров Александра Лукашенко и Петра Порошенко – место в некотором смысле символическое и даже объединяющее. Припять «берет» начало в Украине в 200 километрах от нашей границы. Один из акцентов белорусско-украинской дружбы – безопасность в регионе. Минск уже вошел в мировую историю как город, в котором заключались соглашения о перемирии и мире. Беларусь и впредь будет делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, чтобы братские народы жили в дружбе и согласии.

Сергей Кизима, политолог:

Нужна консолидация мирового сообщества о том, что «минские договоренности» – единственный возможный вариант разрешения кризиса, единственный возможный вариант разруливания очень сложной ситуации на территории Украины. Но в это должны верить все. И противоборствующие стороны должны убеждать все. Александр Лукашенко:

Мне не стыдно смотреть в глаза ни украинскому народу, ни президенту Украины. Все, о чем просили нас украинские друзья, мы свято соблюдали, делали все, что в наших силах. Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим мы в самом необходимом, в чем нуждаются люди: продуктами питания, средствами гигиены. Словом, мы будем в контакте работать с вами, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей. Плюс – вопрос экономики. Несмотря на геополитические потрясения, Украина, безусловно, привлекательна для Беларуси. И дело тут не только в общих исторических традициях. Логистический Киев – для нас удобный торговый партнер. В 2016 году соседнее государство вошло в тройку крупнейших импортеров отечественных товаров. Экспорт вырос на 40%. Александр Лукашенко:

Беларусь – четвертый по значимости торговый партнер Украины. Украина для нас – второй торговый партнер. Сегодня в соседней стране успешно работают совместные производства Минского тракторного завода, автомобильного завода, акционерных обществ, «Гомсельмаш», «Могилелифтмаш», осуществляется совместный выпуск коммунальной, пожарной техники. Мы договорились, что эти процессы будем поддерживать, будем добиваться большей локализации продукции в Украине. И будем расширять и поддерживать номенклатуру, перечень товаров, которые мы будем совместно производить в Беларуси и на территории Украины. Экономика, гуманитарное сотрудничество, конфликт на юго-востоке Украины. Закрытых тем в разговоре не было. Еще одна точка соприкосновения – энергетика. Осенью 2014 года поставки украинской электроэнергии в Беларусь прекратились. Технические возможности есть, а договоренности по цене не было. Президенты условились о восстановление экспорта. Говорили и о взаимодействии в области энергетической безопасности, в том числе о расширении присутствия Беларуси на украинском рынке нефтепродуктов.