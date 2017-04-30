От простых рабочих до спортсменов и медиков: кто получил Ордена из рук Президента и как выглядят награды

Новости Беларуси. На неделе Президент вручил Государственные премии и награды белорусам, чьи достижения в самых разных сферах заставляют с гордостью говорить о Беларуси. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Но многие открытия, проекты, художественные произведения, отмеченные на уровне главы государства, хорошо заметны и в остальном мире. Государственные награды. В зале для торжественных церемоний. Дворец Независимости. Решение о присвоении принимает Президент. Исполняя свою Конституционную обязанность, вручает их самым достойным из белорусов. На торжественную церемонию прибывают врачи, артисты, спортсмены, представители промышленного сектора, силовых структур. Из этого зала они выйдут уже в новом статусе: лауреат госпремии с приставкой заслуженный. Или даже кавалер. Кавалерами Орденов Франциска Скорины, Почета, за службу Родине станут сразу несколько человек. Награды уже подготовлены к церемонии награждения. Так выглядит Орден Почета. По форме это восьмигранник, а в центре – рельефное изображение мужчины и женщины, которые держат белорусский флаг и сноп пшеницы.

Вот это уже Орден Скорины. В центре узнаваемый и далеко за пределами Беларуси профиль.

Здесь же Ордена Отечества, за службу Родине 3-ей степени. Серебро с позолотой. Но истинная ценность, конечно, не в металлах.

Виктория Азаренко, Олег Руммо, Анастасия Москвина. Известных лиц на сей раз в зале много. Но как обычно есть и не публичные фигуры. Сферы и профессии, в которых белорусы добиваются успеха, самые разные. Для того, чтобы получить признание и на таком государственном уровне, можно успешно руководить предприятием, а можно, например, безупречно владеть ручной сваркой на заводе. Президент за труд во благо Беларуси благодарит каждого, но отмечает: кому как не собравшимся по этому поводу землякам растить подрастающее поколение. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я, когда вручал вам награды, вспоминал все. В том, что Президент долго работает в этой должности, наверное, много негатива, недостатков, но есть и большие плюсы. Потому что многих я видел маленькими. Как Вика. Она совсем маленечкая была, когда я начинал играть немножко в теннис. Она начинала свою карьеру в шесть или сколько было лет. Когда мы булочки ели на кортах. Я часто это вспоминаю. Олега, когда мы встретились и он мне на ухо шептал, что онкология – это что-то великое, у нас должно это быть обязательно. Мне приятно вручать вам награды. И даже обращаюсь в ту дальнюю, наверное, историю, как с Викой, Олегом и так далее, вспоминаешь с чего мы начинали. Достигли мы очень высоких вершин. Я желаю, чтобы вы не останавливались, вы сейчас должны показывать пример. Я часто спортсменам говорю великим. Вот Вике говорил: то, что ты достигла высоты – это хорошо, а теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это будет подарок стране: когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить нескольким людям из нашей страны такой же подвиг. Я желаю вам этого, желаю, чтобы хорошие у вас были ученики и чтобы ваши родные, близкие и особенно дети вас радовали. Вот он – тот самый Орден Почета. Из рук Президента. На лацкане кавалера. Григорий Семенович руководит дорожно-строительным трестом.

Григорий Тимофеев, генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест №3»:

Это первая моя награда государственная, поэтому я долго к ней шел. Старался, работал, 20 лет работы. Трест за это время постоянно выполнял все те задачи, которые перед ним всегда ставились. Именно этот трест строил трассы Минск-Гомель и Минск-Могилев, а сейчас трудятся над участком дороги от столицы до Гродно. Здесь разработали свою технологию. Асфальт в три слоя: 70% щебня, базальтовая геосетка и резинобитум сверху. В 2016 году на экспорте заработали 25 миллионов долларов – ударили по российскому бездорожью. Есть планы по Казахстану и новые крупные заказы в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Тимофеев, генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест №3»:

Делаем так, чтобы дорога выглядела эстетично и чтобы служила долговечно. Мы, кстати, на М4 дали гарантию, что дорога прослужит 10 лет. А это Орден Франциска Скорины. В мастерской белорусский художник Владимир Савич. Его работы – как многоголосый хор. Вся лирика белорусской земли. В этих мазках слой за слоем: и мелодичность ландшафтов, и силуэтность деревянных скульптур, и отпечаток времени на образах. Чтобы понять, расслышать каждый звучащий в этом красочном хоре голос, нужно остановить свой взгляд. Только так, уверен художник, можно понять искусство. Будто нырнуть в самую его глубину. Здесь, в мастерской, и готовые работы, и наброски-эскизы. И в каждом нота родной земли.