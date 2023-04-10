Лукашенко: Беларуси от России нужны полные гарантии безопасности

Республике Беларусь от братской Российской Федерации нужны полные гарантии безопасности. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 10 апреля, во время встречи с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу, пишет БЕЛТА.

Глава Минобороны Российской Федерации прибыл в Минск в развитие недавних переговоров лидеров Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что с Владимиром Путиным была договоренность о приезде Шойгу в белорусскую столицу, где планировалось обсудить вопросы безопасности Беларуси. Белорусский лидер констатировал, что страны Запада не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые были даны в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Речь шла, в том числе и об экономической безопасности.

«Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас и России санкции?! – отметил Александр Лукашенко. – Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России».

По словам белорусского президента, российский лидер поддержал своего коллегу по всем направлениям. Путин предложил проревизировать все совместные договоры и соглашения, определить, какой нормативный акт межгосударственного характера нужно сейчас принять, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси.

Лукашенко отметил, что в случае агрессии в отношении Республики Беларусь Россия защитит страну как собственную территорию, о чем говорилось во время переговоров. «Вот такие нам нужны гарантии безопасности», – подытожил белорусский президент.