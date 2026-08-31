Прямой эфир

Новости по тегу #Андрей Лученок

«Вместо диктата – взаимное уважение»: Андрей Лученок о феномене ШОС
31 августа 2026 06:29

«Вместо диктата – взаимное уважение»: Андрей Лученок о феномене ШОС

Бишкек готовится принять юбилейный саммит ШОС
31 августа 2026 06:18

Бишкек готовится принять юбилейный саммит ШОС

Саммит ШОС станет итогом первого года полноправного членства для Беларуси
27 августа 2025 10:30

Саммит ШОС станет итогом первого года полноправного членства для Беларуси

Встреча Лукашенко и президента Эмиратов завершилась. Что обсуждали, рассказал посол Беларуси в ОАЭ
02 февраля 2023 19:33

Встреча Лукашенко и президента Эмиратов завершилась. Что обсуждали, рассказал посол Беларуси в ОАЭ

Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон»
23 января 2022 21:06

Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон»

Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы
28 марта 2019 11:18

Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы