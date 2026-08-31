Новости по тегу #Андрей Лученок

Шанхайская организация сотрудничества сегодня объединяет страны, в которых проживает половина населения планеты, – и клуб единомышленников продолжает стремительно расширяться. Фактически ШОС уже представляет мировое большинство.
В центре дискуссии – вклад организации в многополярный миропорядок при центральной роли ООН.
Он пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине.
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