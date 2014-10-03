Встреча Александра Лукашенко с финалистами конкурса «Учитель года Республики Беларусь» 3 октября

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко требует объективно разобраться в существующих проблемах сферы образования. Об этом глава государства заявил 3 октября на встрече с финалистами республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель года Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученики-третьеклассники 22 столичной гимназии 3 октября после уроков рисуют открытки-поздравления. Их преподаватель, Ольга Валентиновна, в числе финалистов республиканского конкурса «Учитель года». Ольга Валентиновна, рассматривая картины, в фойе Дворца независимости, пожалуй выбрала бы работы все-таки своих учеников.

Ольга Чернушевич, учитель начальных классов ГУО «Гимназия №22 Минска»:

Дети из набора в набор, из выпуска в выпуск разительно отличаются от своих предшественников. Во-первых, они более коммуникабельные, не бояться вступать в отношения как со сверстниками, так и с взрослыми. Естественно, они очень хорошо информированы. Владеют всеми гаджетами даже лучше, чем взрослые. Где-то это помогает, где-то приходится немножко ограничивать. Тем не менее, с ними интересно работать.

В 2014 году более 30 тыс профессионалов боролись за «Хрустального журавля». 21 финалиста пригласили на встречу с Президентом. До начала встречи Министр образования обсуждает с учителями результаты экспериментов. Белорусская школа старается идти в ногу со временем.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:

Главный эксперимент сегодня — включить в сеть (социальную, профессиональную) педагогов-инноваторов, то есть тех, которые готовы внедрять новые технологии, кто готов делиться своими наработками.

В 2014 году «Хрустальный журавль» прилетел к самому молодому победителю за всю историю конкурса.

«Учителем года» стал 27-летний преподаватель истории из Молодечно Виктор Жук.

5 лет после окончания строительного лицея, он работал маляром-штукатуром. Параллельно учился в Педуниверситете. Уже 3 года как работает учителем. Сегодняшний результат свидетельствует, что не напрасно. Ключи от машины — это подарок от Президента.

Виктор Жук, учитель истории ГУО «Средняя школа № 11 Молодечно»:

Своей целью на уроках истории я вижу научить их мыслить критически, оценивать информацию с разных точек зрения, смотреть на то или иное событие под разным углом, задавать вопросы, находить на эти вопросы ответы. Таким образом, это будут те умения и навыки, которые в последствии им пригодятся в жизни.

Традиционные встречи у Президента в канун Дня учителя с лучшими преподавателями страны позволяют поднять самые острые проблемы образования и выработать оперативные решения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В адрес системы образования звучит немало нареканий, притом справедливых. Это касается содержания и сложности учебных программ, качества учебников, подхода к языковой подготовке учащихся, шестого школьного дня и других вопросов. Вы знаете, что по моему поручению одна комиссия закончила работать, и я категорически не удовлетворен тем, как проходила эта работа (особенно на последней стадии), и вмешательством отдельных чиновников в ее работу. Сейчас разбираются правоохранительные органы. Оценку получат все, кто пытался влиять на результат этой комиссии. Но тем не менее мне пришлось назначить повторную группу специалистов, которые изучат все проблемы, которые сегодня существуют в школе: от жалоб учителей на непомерные нагрузки (разные сочинения, которые никому не нужны, информации, отчеты) до жалоб учеников.

Неоспоримый факт, что только совместными усилиями родителей и учителей мы сможем подготовить наших детей к самостоятельной жизни. И то, что в последнее время все больше и больше мы начинаем констатировать факт негативного в нашем обществе, связано с огромным браком, вашим и моим. То, что у нас заложников захватывают, то, что у нас курят, пьют, более того, употребляют наркотики – это большой минус вам и мне как представителю власти. Мы с этим должны разобраться. Притом радикальнейшим образом, ибо будем иметь плачевные последствия. Потом будет крайних искать поздно.

Я хотел бы сегодня поговорить с вами о том, как же должны строиться отношения между школой и семьей, какова роль учителя в воспитании подрастающего поколения. Хотелось бы услышать ваше мнение на сей счет. Открыто, честно, не обращая ни на какие личности. Думаю, что мы сегодня с вами в непринужденной дружеской обстановке обсудим и другие вопросы, касающиеся развития белорусской школы.

Роль гуманитария в белорусском обществе и образовании подрастающего поколения, незыблемость исторических истин. С этого начался разговор во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко:

Гуманитарные дисциплины не должны подстраивать под кого-то. Это должно быть объективно и честно — как было, так надо и подавать. Посмотрите в белорусской литературе, какие произведения изучаем. Мы повыбрасывали действительно классику, где чему-то можно было научиться, особенно в старших классах, а повключали в угоду каким-то там течениям, группам. То, чего там быть не должно. Даже, извините меня писатели, которые не всегда радеют и болеют за эту Беларусь. Что скажешь?! Василь Быков не был моим сторонником, но у него есть классные произведения, которые должны знать в школе. Я всегда занимал такую позицию. Меня когда спрашивают: почему вы с интеллигенцией творческой не обнимаетесь, считай, не общаетесь, не привлекаете, не перетягиваете на свою сторону. Я сказал: нет, это унижение интеллигенции. И я никогда, пока буду Президентом, не стану их заставлять восхвалять меня и мой период руководства. Это после меня они пусть оценят. В угоду мне. Надо прекратить это и дать возможность интеллигенции жить, думать и работать так, как он хотят. И никакой здесь диктатуры нет. Да, я высказываю свою точку зрения, у нас есть определенная государственная позиция, да, мы приветствуем, если ее люди поддерживают. Говорим им: спасибо. Благодарим. Но если у интеллигента - художника, писателя - есть своя точка зрения и позиция - пожалуйста, говори.

Инна Винник, учитель русского языка и литературы ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского района:

Я работаю в обычной сельской школе. Мои ученики становятся лидерами на уровне Республики, даже на международном уровне. Это о многом говорит. Это говорит о большой государственной поддержке, о том, что действительно мы чувствуем русский язык как свой родной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы действительно выглядим лучше, но меня это не удовлетворяет, меня в этом не уговорите, что у нас все в школе хорошо.

Марина Юрьева, учитель биологии ГУО «гимназия №5 Витебска»:

Вот еще один момент. Наверное, все учителя должны принимать эту критику в отношении здорового образа жизни. Я как биолог особенно ее принимаю, понимаю, что, наверное, не все для этого делается. Вот такой момент был, я считаю, мало говорить ребенку: плохо, что ты курить, употребляешь алкоголь. Да, я биолог, могу показать, почему это плохо. Нужно идти в семью. Я как классный руководитель столкнулась с тем, что мне пришлось родителям объяснять эти проблемы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я же вам навязал шестой день как спортивный день в школе. Почему вы не обеспечиваете здоровье для детей?

Марина Юрьева, учитель биологии ГУО «гимназия №5 Витебска»:

Обеспечиваем. И через шестой день учителя физкультуры.

Александр Лукашенко:

Да не обеспечиваете. В подавляющем большинстве школ это восприняли как очередной выходной день. Пускай он будет выходным, но днем здоровья. Там должны быть соревнования разные, чтобы человек привыкал соперничать. Они не должны стесняться друг друга, подтягиваться. А вы же этого не сделали.

Конечно, не могла остаться без внимания главы государства тема зарплат учителей. Кстати, вопрос Александр Лукашенко задал первым.

Александр Лукашенко:

А что вы не говорите, Александр Иванович, про зарплату и прочее.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им М. Танка:

Сегодня учитель-методист, самый высокий профессионал, будет получать на 1 483 000 больше, чем раньше. Прибавка такая. А в целом, есть возможность, становясь профессионалом, получать больше.

Александр Лукашенко:

Я хочу сказать: ведь денег всегда будут мало, тем более, не сказать, что у учителей была такая огромная заработная плата. Не скажешь. Я даже не об этом хотел сказать.

Нет такой социально-ориентированной страны как Беларусь. Мы огромные деньги на социальные нужды тратим. Это огромные деньги. Здравоохранение бесплатно фактически, образование бесплатно (не так, как в России, Украине). Надо стараться заработать, поэтому мы ни в коем случае не должны опустить наше образование. Чего бы это ни стоило, последнее надо отдать на образование. Образование всегда должно быть на первом месте. Должен быть образованный человек. Этому будем уделять основное внимание.