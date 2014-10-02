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В Донецке обстреляли маршрутку и школу: 11 человек погибли, за жизнь почти 50 борются врачи

02 октября 2014 08:19
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Новости Украины. В Донецке борются за жизни раненых в результате вчерашних обстрелов города. В больницах почти полсотни раненых. Многие в тяжёлом состоянии. Сообщается, что в списке погибших 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них стали жертвами прямого попадания снаряда в маршрутку, которая подъехала к остановке. Ещё трое погибли при обстреле школы, по которой ударили сразу после  торжественной линейки, посвященной началу учебного года.

Среди детей, к счастью, пострадавших нет.

В ООН инциденты вызвали тревогу. Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун заявил о том, что стороны конфликта обязаны выполнять минский меморандум, а преднамеренный обстрел школы - недопустим ни при каких обстоятельствах.

Ответственность за обстрелы никто из конфликтующих сторон на себя не взял.

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