2 октября в Минске открылись сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси

Новости Беларуси. Законотворческий сезон начинается у белорусских парламентариев. В Овальном зале Дома правительства 2 октября откроется пятая сессия Палаты представителей Национального собрания. Она продлится 80 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусским депутатам предстоит рассмотреть 35 вопросов. Над ними работали и в так называемое «межсезонье». Сегодня приняли во втором чтении поправки в закон об оружии.

Главная тема осенних парламентских обсуждений - бюджет Беларуси на 2015 год.

Также знаковой в работе депутатского корпуса может стать комплексная корректировка уголовного законодательства и общественное обсуждение проекта Закона «О борьбе с коррупцией».

Кроме того, белорусским парламентариям предстоит рассмотреть договор о Евразийском экономическом союзе.

Еще до старта осенней сессии с народными избранниками встретился Александр Лукашенко. Президент и сам прошел парламентскую школу. Нынешних депутатов ориентирует на напряженную работу — белорусское законодательство должно становиться только лучше.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Законодательная база у нас, в целом, сформирована. Настало время принимать законы, которые не только отвечают потребностям дня, но и выверены в плане практической ценности. Закон не должен с помощью многочисленных отсылок перекладывать решения возможных проблем его применения на Правительство или исполнителей на местах. Именно депутат, непосредственно работая с людьми, может почувствовать их настроения, увидеть наболевшие проблемы, недостатки на местах, задействовать резервы для решения этих проблем. Власть должна быть честной, открытой и доступной для всех граждан. Парламент - идеальная площадка для того, чтобы вести искренний общественный диалог по самым острым темам.

Наталья Бреус, СТВ:

2 октября для депутатов как 1 сентября для школьников. С утра все бодрые и нарядные. Прошло все достаточно традиционно. В российской Госдуме на неделе пригласили прочесть лекцию историка моды Александра Васильева, который говорил с парламентариями о стиле и призвал быть более раскрепощенными в своем внешнем виде. В белорусском овальном зале обошлись без такого «креатива». Но такого тренда сдержанности во внешнем виде наши парламентарии придерживаются.

Для парламентской сессии — исключительно строгий дресс-код. Настраивает на работу. Только пару «сочных» костюмов на весь Овальный зал. После каникул, так условно называется перерыв между весенней и осенней сессией, депутаты делятся новостями. Кто как лето провел — видно по фотоотчетам. Вот Елена Шамаль отдыхала с племянниками на природе, как и многие. Вырастила вот такой виноград! Плод трудов депутата Людмилы Старостиной — гигантский баклажан.

Но работы депутатам хватило и в «межсезонье». В парламентском портфеле — около 60 документов.

Геннадий Грицкевич, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту:

Многие законопроекты, которые требовали серьезной проработки, работы с Правительством. На сегодняшний день мы пришли к хорошему общественному обсуждению некоторых законопроектов. Постоянные комиссии подготовили для очередной сессии более 35 вопросов.

Нынешняя сессия продлится 80 дней. Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко анонсирует напряженную работу. Время ставит непростые задачи. Законотворчество начинается со звуков гимна.

Важный документ этой осени — договор о Евразийской экономическом союзе. Решение политиков о переходе на новый уровень интеграции от таможенного объединения и ЕЭП должны закрепить парламенты трех стран. Документ уже поступил в Палату представителей.

Виктор Гуминский, заместитель председателей Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Сейчас идет работа в комиссии по международным делам. Вопросы от депутатов уже имеются, потому что это, конечно, очень важный документ для нашего государства. Есть вопросы, связанные с интересами нашей страны, чтобы не получилось, что мы подпишем договор, и вдруг появятся какие-то ущемления или невыгодные положения при последующей его реализации.

Напомним: накануне документ одобрил Совет Федерации России, он также получил поддержку и в нижней палате парламента Казахстана. Сейчас очередь за белорусской стороной. Начать работу новое объединение, которое позволит вывести страны на принципиально новый уровень интеграции, должно с 1 января будущего года.

И сегодня же, 2 октября, в Минске откроется шестая сессия Совета Республики Национального собрания Беларуси пятого созыва.

По традиции, со вступительным словом выступил Анатолий Рубинов. По словам председателя верхней палаты парламента, сенаторы планируют рассмотреть более 40 законопроектов. Третья часть из них касается экономического блока. Кроме этого, в повестке дня белорусских сенаторов также более десятка вопросов, связанных с ратификацией международных договоров.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Всего планируется рассмотреть более 40 законопроектов. Наиболее знаковый из них - утверждение бюджета Республик Беларусь на следующий год. Также ратификация Договора о Евразийском экономическом союзе, рассмотрение проекта закона о борьбе с коррупцией и другие. Подготовлен законопроект об энергосбережении, о рынке ценных бумаг, о железнодорожном транспорте. Вносятся поправки в кодексы и законы, регулирующие лизинговую деятельность, работу внутреннего водного транспорта. Все эти законопроекты направлены на совершенствование экономических отношений и будет способствовать, и должны способствовать росту экономического потенциала страны.

К слову, во время открытия шестой сессии Совета Республики Анатолий Рубинов затронул и тему украинского конфликта. По словам спикера верхней палаты парламента, появилась надежда на мирное урегулирование ситуации в Украине и белорусская сторона сделала многое для этого. Так, именно в Минске был подписан протокол о прекращении огня на юго-востоке этой страны.

В первый день будут созданы рабочие органы сессии: секретариат и счетная комиссия. Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение Президентом Илоны Ледницкой членом Правления Национального банка. Также со вступительным словом выступит председатель Совета Республики Анатолий Рубинов.

Придется потрудиться депутатам и на ниве парламентской дипломатии. 3 октября делегация народных избранников отправится в Женеву для участия в ассамблеи ОБСЕ. Работа представителей этой организации в Минске в рамках контактной группы по Украине позитивно скажется на сотрудничестве ОБСЕ с Беларусью.

Виктор Гуминский:

Это уже влияет в положительном плане.

Еще в начале недели президент ориентировал парламентариев на тщательную работу с бюджетом 2015. Он не должен быть расточительным. Проект финансового документа будут верстать по принципу «копейка рубль бережет». Но расходы на зарплату, пенсии, поддержку семей и другие социальные вопросы планируются с ростом на 27%. В парламентскую комиссию материалы по республиканскому бюджету могут поступить уже в октябре.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Ряд моментов, касающихся формирования доходной части нашего республиканского бюджета, не зависит непосредственно от развития экономики, есть внешние факторы, поэтому это очень сложно все предусмотреть. Подход будет взвешенный, обоснованный, исходя из реальных возможностей сегодня. Работы нашей экономики.

2 октября Палата представителей приняла во втором чтении поправки в закон «Об оружии». Ратифицировали несколько соглашений о сохранности и защите секретной информации в рамках ОДКБ и СНГ. В эту сессию через «парламентское сито» пройдет проект Лесного кодекса, документ о рынке ценных бумаг, поправки в законопроект о лекарственных средствах. На законодательном уровне усилят борьбу с оборотом психотропов.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Надо на законодательном уровне такие барьер и преграду поставить, чтобы те люди, которые мечтают о том, чтобы как-то обойти закон, они его не обошли.

Старт законотворческого сезона был дан и в верхней палате Парламента. Во время сессии Совет Республики рассмотрит более 40 законопроектов. Треть из них — из экономического блока.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня для нас самое главное — сохранение стабильности в обществе. Для этого необходимо, чтобы нормально работала экономика, чтобы люди были заняты делом. Своевременно в полном объеме получали зарплату, чтобы не было бесхозяйственности на производствах, на должном уровне поддерживалась исполнительская дисциплина в коллективах. Тогда и люди будут довольны, тогда в необходимых объемах будут выплачиваться и пенсии, и стипендии, и пособия.

Планируется, что уже к концу месяца депутаты и сенаторы встретятся в овальном зале, чтобы задать вопросы правительству.