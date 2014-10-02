Александр Лукашенко Сергею Румасу: Банк должен функционировать на жестких условиях

Новости Беларуси. «Банк развития» должен более жестко относиться к взысканию просроченных кредитов. Такую задачу глава государства поставил 2 октября, принимая с докладом председателя правления банка Сергея Румаса. Глава государства подверг критике согласительную позицию по взысканию проблемных долгов и потребовал работать не только с заемщиками, которые допускают просроченные долги, в основном это сельхозпредприятия, но и с облисполкомами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались о вашей работе в банке, что там никой благотворительности не должно быть. Банк должен функционировать на жестких условиях и поддерживать только те проекты, которые будут окупаться, желательно в краткосрочной перспективе.

Сергей Румас, член Совета «Евразийского экономической комиссии, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

В преддверии этих больших интеграционных мероприятий, которые будут проходить в Минске 9-10 октября на уровне глав государств, сейчас заканчивается подготовка итоговых документов. Большая часть из вопросов, которые вносится на высший Евразийский экономический совет, согласована. Повестка дня насчитывает 13 вопросов.

2 октября стало известно, что на следующей неделе в Минске может быть подписан Договор о вступлении Армении в Таможенный союз.

Сергей Румас, член Совета «Евразийского экономической комиссии, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Что касается вступления Армении, то эксперты согласовали сам договор, сегодня текст договора проходит внутригосударственные процедуры, К саммиту все вопросы, которые на белорусской стороне, будут сняты. Сторона будет готова к подписанию этого договора.