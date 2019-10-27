Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале
Новости Беларуси. Беларусь и Куба. Обе страны идут своим путем, не шарахаясь и не сворачивая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Долго думала о том, в чем же самая главная общность между нашими странами, на которой вот уже много лет держится не столько даже сотрудничество – дружба. И ответ оказался гораздо ближе, чем девять тысяч километров, нас разделяющих.
Идем своим путем, какое бы давление ни было извне и сколько бы ни длились санкции. А все потому, что путь этот был выбран народом, который живет на свободной земле. Неважно, остров это в Карибском море или государство в центре Европы.
На неделе Минск с официальным визитом посетил Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.
О дружбе в эти дни говорили много, но еще больше – о развитии сотрудничества, особенно в экономической сфере. Потому что пришло время реализовать тот потенциал, который есть между странами.
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На неделе в Минске встречали нынешнего кубинского лидера. Политик на пост президента избран всего три недели назад. Главная политическая сила на острове Свободы – по-прежнему коммунистическая партия.
Полвека у ее руля стоял Фидель Кастро, после – его родной брат Рауль. Мигель Диас-Канель в то время возглавлял правительство, а по сути был правой рукой главы государства.
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В прежнем статусе кубинец уже посещал Минск в 2016-м. Теперь, уже в должности президента, он именно Беларусь выбрал одной из первых точек своего зарубежного турне.
Красноречивый знак: новый лидер продолжит политику предшественников, которые называли нашу страну одним из основных европейских партнеров.
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Рекордный товарооборот между странами в 100 миллионов долларов зафиксирован в 2012 году после официального визита в Гавану Александра Лукашенко. Но постепенно торговать стали меньше и в 2018 году скатились до скромных 17 миллионов.
На то, безусловно, есть и объективные причины – ослабленная санкциями США кубинская экономика, кризис в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть.
В основе нашего экспорта промышленная продукция: тракторы, автобусы, грузовые автомобили и запчасти к ним. Импортируем сахар и лекарства. Кстати, именно медицинская составляющая – одно их самых перспективных направлений сотрудничества.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Очень интересное направление – сотрудничество в научно-технической сфере. Наше фармацевтическое предприятие NatiVita поддерживает отношения с Центром именной молекулярной медицины на Кубе. Это важное направление, потому что мы знаем, что такое кубинская фармацевтика и медицина.
На официальных переговорах главы государств сразу дали поручения, причем назвали конкретные сроки. Например, создать межправительственные комиссии до конца ноября.
Интересы партнеров обоюдные: сельхозтехника, корма. База сотрудничества – пять новых документов. Самый важный президенты подписали лично.
Сегодня Куба опять переживает революционные времена. На этот раз конституционные. Разделили власть между премьером и президентом, дали право на частную собственность. Открываются новые туристические перспективы.
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После официальной части лидеры отправились на аллею Дворца Независимости. Традиционное неформальное завершение переговоров: президенты посадили дерево. Пожелание очевидно – пусть оно растет и крепнет так же, как и отношения Беларуси и Кубы