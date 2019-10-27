Время реализовать потенциал. Все итоги визита президента Кубы в Беларусь в одном материале

Новости Беларуси. Беларусь и Куба. Обе страны идут своим путем, не шарахаясь и не сворачивая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Долго думала о том, в чем же самая главная общность между нашими странами, на которой вот уже много лет держится не столько даже сотрудничество – дружба. И ответ оказался гораздо ближе, чем девять тысяч километров, нас разделяющих.

Идем своим путем, какое бы давление ни было извне и сколько бы ни длились санкции. А все потому, что путь этот был выбран народом, который живет на свободной земле. Неважно, остров это в Карибском море или государство в центре Европы.

На неделе Минск с официальным визитом посетил Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

О дружбе в эти дни говорили много, но еще больше – о развитии сотрудничества, особенно в экономической сфере. Потому что пришло время реализовать тот потенциал, который есть между странами. «Он шёл среди людей, и люди как дорогого гостя его встречали». Режиссёр Анатолий Алай вспомнил, как в 1972 году в Минск приехал Фидель Кастро На неделе в Минске встречали нынешнего кубинского лидера. Политик на пост президента избран всего три недели назад. Главная политическая сила на острове Свободы – по-прежнему коммунистическая партия.

Полвека у ее руля стоял Фидель Кастро, после – его родной брат Рауль. Мигель Диас-Канель в то время возглавлял правительство, а по сути был правой рукой главы государства. Александр Лукашенко после переговоров с Мигелем Диас-Канелем: видим значительный потенциал нашего сотрудничества с Кубой В прежнем статусе кубинец уже посещал Минск в 2016-м. Теперь, уже в должности президента, он именно Беларусь выбрал одной из первых точек своего зарубежного турне.

На то, безусловно, есть и объективные причины – ослабленная санкциями США кубинская экономика, кризис в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть. В основе нашего экспорта промышленная продукция: тракторы, автобусы, грузовые автомобили и запчасти к ним. Импортируем сахар и лекарства. Кстати, именно медицинская составляющая – одно их самых перспективных направлений сотрудничества.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Очень интересное направление – сотрудничество в научно-технической сфере. Наше фармацевтическое предприятие NatiVita поддерживает отношения с Центром именной молекулярной медицины на Кубе. Это важное направление, потому что мы знаем, что такое кубинская фармацевтика и медицина.

На официальных переговорах главы государств сразу дали поручения, причем назвали конкретные сроки. Например, создать межправительственные комиссии до конца ноября. Интересы партнеров обоюдные: сельхозтехника, корма. База сотрудничества – пять новых документов. Самый важный президенты подписали лично.