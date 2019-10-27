«Он шёл среди людей, и люди как дорогого гостя его встречали». Режиссёр Анатолий Алай вспомнил, как в 1972 году в Минск приехал Фидель Кастро
Новости Беларуси. На неделе Минск с официальным визитом посетил президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О дружбе в эти дни говорили много, но еще больше – о развитии сотрудничества, особенно в экономической сфере. А ведь в далёком 1972 году Минск посетил сам Фидель Кастро.
Анатолий Алай, оператор, режиссер:
Он очень демократичный человек, он душевный такой человек, он спокойно подошел, взял меня за плечи. Я не ожидал этого. Они же понимали, что кинохроникеры делают свое дело, им не надо мешать. Но я был как такой вот уже оператор по всем партийным сьемкам, поэтому меня особенно не трогали, я мог подойти и вплотную к ним с этим большим своим аппаратом, Конвасом, и снимать их на крупные планы. Вот даже видите рука, это я снимаю здесь, а чья-то рука, охранника, меня цепляет за ремень. Ближе подходить нельзя.
Эти фотографии – свидетельства уникальных событий. В теперь уже далеком 1972 году в Минск прибыл особый гость. Отца кубинской революции встречали как живую легенду.
Поговаривают, что особая дружба между Беларусью и Кубой возникла именно в ту встречу. Нашу делегацию возглавлял Петр Машеров. К нему, партизану-подпольщику, команданте проникся особым уважением.
Анатолий Алай:
Мы приехали на Курган Славы. Народу собралось полно, люди встречали очень тепло Фиделя Кастро. Он шел среди людей, и люди просто как дорогого гостя его встречали в городе Минске.