«Он шёл среди людей, и люди как дорогого гостя его встречали». Режиссёр Анатолий Алай вспомнил, как в 1972 году в Минск приехал Фидель Кастро

О дружбе в эти дни говорили много, но еще больше – о развитии сотрудничества, особенно в экономической сфере. А ведь в далёком 1972 году Минск посетил сам Фидель Кастро.

Анатолий Алай, оператор, режиссер:

Он очень демократичный человек, он душевный такой человек, он спокойно подошел, взял меня за плечи. Я не ожидал этого. Они же понимали, что кинохроникеры делают свое дело, им не надо мешать. Но я был как такой вот уже оператор по всем партийным сьемкам, поэтому меня особенно не трогали, я мог подойти и вплотную к ним с этим большим своим аппаратом, Конвасом, и снимать их на крупные планы. Вот даже видите рука, это я снимаю здесь, а чья-то рука, охранника, меня цепляет за ремень. Ближе подходить нельзя.