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Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром

20 января 2026 16:35
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В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром-2

Знак качества присвоен 12 товарам: от пломбира и шоколадных конфет до техники сельхозназначения. И если некоторые лауреаты в списке – закономерность (компетенции, например, в машиностроительной отрасли Беларусь сохранила и нарастила с советских времен), то отдельная продукция – относительная новация отечественной промышленности. 

Например, легковой автомобиль «БЕЛДЖИ» модели Х50. Как отметил Президент, чествование предприятий, товары которых по итогам года удостоены Государственного знака качества, – новая традиция. Впрочем, с крепким историческим фундаментом.

Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
За первые 10 лет существования советского Знака качества, право маркировать им свою продукцию заслужили почти 3 тысячи товаров, производимых на территории нашей Беларуси. Здесь был не только сборочный цех СССР, но и интеллектуальный центр, инженерный и научный.

За годы независимости мы значительно переформатировали свою экономику, добавили самые прогрессивные направления и приумножили компетенции. В современных условиях агрессивной конкуренции (не всегда, правда, добросовестной) и быстрой смены технологий именно тренд на качество становится определяющим на всех уровнях – предприятия, отрасли, страны и даже мира.

Главный критерий того, что мы на правильном пути, – растущие показатели валового внутреннего продукта и экспорта. Товары со знаком «Сделано в Беларуси» сегодня представлены более чем в 150 странах, и география поставок постоянно расширяется.

Думаю, честная борьба производителей за Государственный знак качества не только будет мотивировать, но и поможет закрепить наше технологическое лидерство на региональном и международном уровнях.

# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Госнаграды

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