Возведение жилых домов со сверхнормативными сроками строительства в Могилёвской области завершится в 2013 году

Новости Беларуси. Возведение жилых домов со сверхнормативными сроками строительства в Могилёвской области должно завершиться в этом году. Об этом шла речь на очередном заседании рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли, созданной по поручению Президента Беларуси.

Могилёвский облисполком также подготовит предложение относительно поиска источников финансирования уже имеющихся жилых домов для нуждающихся, которые не были возведены в срок и требуют дополнительных средств для завершения строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгожданные квадратные метры принесли могилевчанке Тамаре Чечковой больше проблем, чем радости. Квартира на последней этаже десятиэтажки с каждым дождём превращается в настоящий водопад. В последствии – сырость и грибок.

Тамара Чечкова, могилевчанка:

В декабре сдан дом, крыша так и не сделана. Вообще крыша не сделана. Это, я говорю, кошмар. С балкона капает на голову. Выходить страшно.

Людмила Непапушева, начальник отдела контроля строительного комплекса КГК Могилёвской области:

К сожалению, это одна из тех ситуаций, когда люди уже обращались неоднократно и к заказчику, строительства, и к подрядчику, и в местные органы власти, но не нашли разрешения этого вопроса.

Как оказалось, Могилёвский домостроительный комбинат не надлежащим образом выполнил кровельные работы. Ситуация сейчас выправляется. Организованная горячая линия позволяет дополнительно сверять данные исполкомов с реальной ситуацией на местах. Просроченные даты ввода жилых домов, взлетевшая стоимость за квадратный метр, неудовлетворительное качество работ. На очередном заседании комиссии насчитали 22 проблемных дома в Могилёвской области. Практически каждый пример рассматривается отдельно, независимо от того, где находится объект – в Могилев, Белыничах или Горках.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

А что будет по ценам в этом доме?

Анатолий Чёрный, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:

Мы контролируем это. Индекс заморожен. И более, чем стоимость контракта, она не будет.

Могилёвским облисполкомом было высказано интересное предложение, как решить проблему в регионе с имеющимися проблемными домами для многодетных семей. Там, где стоимость квадратных метров выросла.

Анатолий Чёрный:

Одно из предложений наше было – именно сегодня принять решение, сделать исключение и прокредитовать многодетные семьи под факт. Если брать Могилёвскую область, то это проблема всего-навсего 72,9 млрд дополнительных средств.

Андрей Кобяков:

72 млрд – это не тема для Могилёвской области. Ищите. Вводите. Что касается того, чтобы не образовались новые, вот вы, пожалуйста, занимайтесь, как положено, строительством, и ни в коем случае не прерывайте его. Оно должно быть обеспечено. У Вас есть предложения на эту тему, которые, не увеличивая объёмы финансирования, позволять рационально использовать денежные средства, по Вашим словам, и завершить строительство в нормативные сроки? Мы готовы эти предложения рассмотреть с тем, чтобы порекомендовать правительству их изучить и доложить общую картину, которая будет складываться, исходя из Ваших предложений.

Напомним, с 1 июля о насущных проблемах строительства можно рассказать по телефону доверия. Неоправданные цены на квадратный метр, размытые сроки... Обращаться можно по будням с 8.30 до 17.30 по телефону 8-017-2-100-190.