Новости Беларуси. Кадровая оптимизация, борьба со лжеструктурами, контроль за энергосбережением. 25 июля Александр Лукашенко принял с докладом Председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона. Руководитель главного контролирующего ведомства страны доложил Президенту о работе структуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понял, Вы хотели обсудить ряд кадровых вопросов в связи с последней оптимизацией, в том числе структур Комитета государственного контроля. Но я был бы не против, если бы вы доложили мне по ряду значимых проблем, которые изучаются и расследуются Комитетом государственного контроля в последние полгода, потому что некоторые проблемы требуют более длительного рассмотрения по времени. Ну, и ряд других вопросов, которые заслуживают внимания.

Александр Якобсон, Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Действительно, после оптимизации, которую выполнили ровно в соответствии с Указом Главы государства, сократили 26,2%. Всех людей мы трудоустроим.

Александр Якобсон также доложил Главе государства о реализации Указа № 488. Речь идет о борьбе со лжеструктурами. Председатель госконтроля подчеркнул, первые результаты уже есть, а принятие в прошлом году этого важного документа сулит серьезные экономические выгоды для страны в целом.

По поручению Президента комитет усилил свои функции и на страховом рынке Беларуси. Проверкам подверглись как государственные, так и коммерческие страховые организации.

Еще одна важная тема в год бережливости — вопросы энергосбережения. Ряд проблем в этой сфере обнаружили в структуре ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон:

Сегодня мы в системе жилищно-коммунального хозяйства увидели также ряд серьезных проблем, которые не увязываются в те директивные документы, связанные с ресурсосбережением, энергосбережением и в целом с тем, что любые действия в сторону увеличения себестоимости работ, которые производит ЖКХ, ложится на население. Поэтому это такой серьезный пласт работ, над которым мы работаем.