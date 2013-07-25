Кадровые перестановки: Александр Лукашенко назначил Елену Кудрявец генеральным директором «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Сфера калийных удобрений — это большая политика. Об этом заявил Глава государства во время кадровых назначений 25 июля. Президент Беларуси дал согласие на назначение Елены Кудрявец генеральным директором закрытого акционерного общества «Белорусская калийная компания». Ранее она занимала должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам и логистике «Беларуськалия».

Также назначен новый заместитель главы Администрации Президента. Кадровые перестановки ещё в некоторых министерствах и местной вертикали власти.

Буквально в понедельник на совещании у Президента обсуждали «калийную» тему. Пришли к мнению - Белорусско-российское взаимодействие в сфере реализации удобрений необходимо усиливать. Для анализа в мае нынешнего года создали совместную белорусско-российскую рабочую группу. В ее составе работала и Елена Кудрявец, тогда еще заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и логистике «Беларуськалия». 25 июля Президент дал согласие на ее назначение генеральным директором Белорусской калийной компании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы активный участник той группы, той комиссии, которая изучала ситуацию на калийном рынке вообще. Вы анализировали работу нашей Белорусской калийной компании, которая занимается реализацией калийных удобрений в Беларуси и Российской Федерации. Поэтому хорошо знаете ситуацию не только нашего производителя, но и российского. Как я полагаю, таких специалистов, как Вы, в стране немного, которые бы так владели ситуацией по продаже калийных удобрений. Естественно, у меня есть определенная настороженность, что мы Вас вырываем из уже привычной среды, там, где вы как рыба в воде, и бросаем на эти горячие угли, но другого выхода нет: нужен хороший специалист, которому не надо долго входить в ситуацию, изучать тонкости и так далее. Вы их хорошо знаете, вы с ними сталкивались. Валерия Николаевича мы переведем на другую работу, у нас таких больших претензий к нему нет, но ему тяжело работать в этой сфере, поскольку он с ней никогда не сталкивался. А это же не только сфера калийных удобрений. Это сфера торговли, притом в глобальном масштабе. Это не так, что пришел перекупил чего-то, а потом перепродал, как у нас сейчас это принято. Это большая политика. Нам ни в коем случае нельзя потерять российскую компанию, потому что мы мощнее. Мы самая мощная компания по реализации калийных удобрений, если мы с россиянами заодно действуем. Конечно, не надо забывать и белорусские интересы, потому что с той стороны – частная компания. А государство и частники не всегда совпадают в нюансах. Но тем не менее, мы, как и они, хотим продать побольше и подороже. Это естественно. И в этом главном наши интересы совпадают. Поэтому вам нужно серьезнейшим образом заняться анализом, посмотреть на кадры.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Елене Кудрявец хорошо знакома ситуация в калийной отрасли. Хорошо знает не только нашего производителя, но и российского.

Елена Кудрявец, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

Калийные удобрения для нашей страны являются стратегическим ресурсом, и была поставлена задача по повышению эффективности торговли калийными удобрениями. Также была поставлена задача построить деловые, конструктивные отношения с нашим партнером.

Валерий Иванов, ранее возглавлявший белорусскую калийную компанию назначен сегодня заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на новые назначения в Министерствах. Леонид Шенец стал первым заместителем министра энергетики. До этого он работал в «Газпромтрансгаз Беларусь». Заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды стал Игорь Качановский. На должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия согласован Василий Седин.

Два новых замминистра придут в Министерство транспорта и коммуникаций - Алексей Авраменко и Наталья Жамойтина. Глава государства также дал согласие на назначение Валерия Кулаковского заместителем министра юстиции.

Президент требует от руководителей местных исполнительных органов большего участия в развитии страны и особенно в работе с людьми. Такую задачу Глава государства поставил перед новыми руководителями исполкомов. Президент предупредил местную вертикаль о недопустимости в их работе коррупции.

Александр Лукашенко:

Люди, уже попробовавшие, я так понимаю, этого хлеба, знают, что это за работа, поэтому вы идете осознанно на эту должность. Должность непростая, особенно в связи с тем, что мы приняли решение на усиление роли, а основного звена вертикали власти у нас, откровенно говоря, не задействованы в полной мере главы райисполкомов, главы администраций в городах. И они должны как люди находящиеся на передовой играть большую роль в развитии нашей страны и особенно в работе с людьми. Мы очень жестко в стране реализуем курс на честность и справедливость, в последнее время, вы, наверное, тоже заметили, проходят мероприятия антикоррупционной направленности, притом в таком жестком ключе. Я просто вас, как всех, в очередной раз хочу предупредить, что здесь никаких поблажек быть не может. Уберечь вас от этих статей Уголовного кодекса я не смогу. Это принципиально.

Андрей Горбачев будет работать в должности главы Администрации Центрального района Гомеля. Виктор Дорошевич согласован на должность председателя райисполкома Чечерского, а Олег Головчиц - Любанского. Администрацию Советского района Минска возглавит Александр Позняк, до этого он был мэром Полоцка.

Александр Позняк, глава Администрации Советского района Минска:

На каждом из нас лежит большая ответственность за то, чтобы люди чувствовали, что власть работает, что совершенствуется экономика, развивается культурная сфера, растет заработная плата. Надо приложить все усилия, работать честно, порядочно.

Глава государства также назначил первого заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии. Им стал Александра Крот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.