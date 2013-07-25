Литва игнорирует информацию о безопасности Белорусской АЭС

Новости Беларуси. Беларусь призывает Литву вернуться к конструктивному взаимодействию по вопросам строительства Белорусской АЭС.

Вильнюс не предоставил информацию о безопасности Белорусской АЭС литовским гражданам. Хотя и Конвенция Эспо, и Орхусская Конвенция предусматривают участие общественности в процедуре оценки воздействия на окружающую среду.

На площадке идет подготовительный этап. Выбранный российский проект получил высокую оценку МАГАТЕ. Большую часть бюджета строительства потратят на обеспечение безопасности объекта. Он способен выдержать сильное землетрясения в 8 баллов, ураган, наводнение и даже падение самолета на здание реактора.

Какой будет АЭС, ее безопасность и экологическое воздействие? Эти аспекты в центре внимания общественных обсуждений и консультаций. Они уже прошли в Литве, Латвии, Украине, Польше и Австрии. Процедура предусмотрена Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Официальному Вильнюсу тоже были даны ответы на все интересующие вопросы, но необоснованные претензии продолжают поступать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Кулик, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:

По разным причинам надуманным: то качество отчета Литву не устраивает, то направили повторно полный комплект документов, отчет об оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте на литовском языке с просьбой ознакомить общественность. Мы предложили это сделать до 17 августа. Литовская сторона ответила: «Нет, мы не можем. Мы председательствуем в Европейском союзе, и мы очень заняты».

Белорусы приглашают соседей 17 августа посетить Островец. Желающие принять участие в обсуждениях получат бесплатную визу, предусмотрена доставка от госграницы и обратно. Однако…

Андрей Савиных, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы процесс подготовки строительства Белорусской АЭС полностью соответствовал международным требованиям. Мы предоставили лит стороне исчерпывающие ответы на все вопросы. Мы направили в адрес литовской стороны детальный отчет о трансграничной оценке воздействия на окружающую среду и перевели его на литовский язык. Все эти действия реализуются в строгом соответствии с требованиями конвенции. Мы призываем литовскую сторону вернуться к конструктивному взаимодействию по выполнению требований международной конвенции в духе добрососедства и взаимопонимания.

Эксперты видят в вопросе возможный коммерческий подтекст. После закрытия Игналинской станции соседи ощутили значительную нехватку собственных киловатт: электроэнергию приходится производить из импортного газа. В планах построить АЭС, но тут конкуренция. Вот -вот к делу приступят белорусы. В выигрыше окажется тот, кто введет станцию раньше.

Юрий Шевцов, политолог:

Некоторые силы хотели бы через Литву как-то замедлить, ухудшить условия строительства, чтобы усилить конкурентоспособность в Литве.

Вопрос литовских претензий сегодня обсудили и в белорусском МИДе. На встрече с послом Литовскоской республики Эвалдасом Игнатавичюсом заместитель министра иностранных дел Елена Купчина выразила недоумение относительно их содержания и призвала перевести диалог в конструктивное русло.