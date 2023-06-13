Агафонов: политические истерики США – это как блеф в покере. Почему американцы играют на плохих картах?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Посмотрите на таблицу соотношения сил КНР и Тайваня. Так она выглядит на данный момент. В чем смысл проводить военные учения, бряцать оружием, запугивать друг друга, если мы говорим о раздражителе, который сегодня называется США? В чем смысл данных действий?
Сергей Агафонов, журналист-международник, востоковед (Россия):
Мне кажется, чтобы понять мотив и почему это все происходит, достаточно сказать о том, что одна из любимых американских игр – это покер, помимо бейсбола. А в основе покера лежит блеф. То, что происходит сегодня, возгонка вещей, местами истеричная, местами провокационная, – это попытка сделать игру на плохих картах. Поэтому и происходит война на уровне деклараций, возбужденная риторика, поставки вооружений, которые идут на Тайвань. Они, кстати, постоянно шли и были занозой, которая отравляла отношения с Пекином. Чем серьезнее становится ситуация для самих американцев (правящего класса), тем острее и болезненнее могут быть эти всплески. Игра в покер может прорваться.
Сергей Агафонов:
Я убежден, что большого конфликта, типа высадки китайских войск на Тайване или, не дай бог, американцев туда же, не произойдет. То, что можно предполагать и до чего может дойти этот «покер», – до каких-то вещей, связанных с резким обострением ситуации, после которого Китай может продемонстрировать возможности по блокаде Тайваня. Соответственно, перед американцами встанет простая вещь: либо попытаться эту блокаду прорвать, либо признать существующей и отступить. Дойдет ли до этого уровня? Он будет считаться последней красной чертой. Мне кажется, все-таки не дойдет. Но игра в покер – это история, с которой мы сталкиваемся не только в Восточной Азии, но и в Европе тоже, потому что все эти завязки, украинский кейс с активным подчеркиванием, что сами мы не вовлечены, как говорят американцы, – одна и та же история.
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