Лапицкий: «Славянский базар» – это не только про искусство и культуру, это и про туризм

«Славянский базар» – грандиозное событие, объединяющее сердца миллионов. Под яркими огнями сцены в окружении древних стен Витебска звучат голоса артистов со всего мира, сливаясь в единый гимн культуры и искусства. Как удалось расширить формат фестиваля и чем удивляли гостей в 2025 году? Обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ, членом Совета Республики, генеральным директором Государственного учреждения Центр культуры Витебска, директором Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глебом Александровичем Лапицким.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

«Славянский базар» – визитная карточка Беларуси. А поделитесь, чем удивляли в этом году? Глеб Лапицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Безусловно, наш «Славянский базар» главной целью ставит не только удивлять, но и не отходить от своих традиций. Состоялись традиционные огромные концерты на сцене Летнего амфитеатра, театральная программа, филармоническая программа, огромное количество выставочных проектов, уличных проектов. Новая наша площадка в Центральном спортивном комплексе. Что, наверное, больше нас удивило, – это активность нашей молодежи не только ходить на массовые мероприятия, насколько мы увидели огромное количество молодых красивых пар на театральных программах. Как мы увидели обнимавшихся молодых людей на филармонических концертах под лирическую музыку. И насколько мы много увидели талантливых молодых ребят, которые приехали с вузов, ссузов нашей страны для участия в нашей образовательной программе. И в вокальной, и в театральной лаборатории. Когда это мы все соединяем, и является наш «Славянский базар». Виолетта Шаблинская:

«Славянский базар» стал уже не только славянским. Как удалось сохранить фестиваль, расширить формат и серьезно увеличить популярность? В чем изюминка форума?

Глеб Лапицкий:

Вот как раз таки на таком из мест силы, мест притяжения нашего фестиваля мы находимся. Нам с вами даже не мешает и проходящая репетиция, вот этот интершум музыки, праздника, а мы находимся на Аллее славы нашего фестиваля, где наши самые-самые преданные друзья, коллеги, партнеры. Это те лауреаты, которые получают главную награду нашего главы государства «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Вот, наверное, в этом и самая главная философия фестиваля. Мы дружим со всеми, мы хотим нашу славянскую культуру показать людям совершенно разных стран. У нас в этом году конкурсантка из Нигерии. И я представляю, как ей диковинно, интересно, но мы в это же время обмениваемся и с нашими другими коллегами их культурой. И вот в этом обмене заключается не только базар с точки зрения покупаю-продаю, а базар с точки зрения встречи друзей, обмена энергетикой, обмена традициями, искусством, культурой. И вот в этом, наверное, и есть тот маленький залог успеха нашего большого «Славянского базара».