Казаков о стиле управления Лукашенко: хочешь больше власти? Бери, делай, но потом отчитайся

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»: Несколько лет до событий 2020 года (я не вспомню сейчас, по-моему, за 2017-2018 годы), уже поднимались вопросы о том, чтобы провести реформу нашей Конституции и наделить наши органы исполнительной и законодательной власти большими полномочиями, о чем Президент сейчас и говорит. И тот референдум, который у нас был уже после событий 2020 года, он ведь учел все ошибки, которые мы до 2020 года и после 2020 года испытали, пережили, и каким-то образом мы реформировали систему таким образом, чтобы нам было удобно свое государство строить в будущем. Но вопрос о том, чтобы полномочиями, в том числе и районной вертикали, дополнительными определить и им дать эти возможности большей самостоятельности, они звучали уже тогда.

И сейчас у Президента действительно идет вопрос о том, чтобы реформировать уже не только вверху государственную вертикаль, но и на местах. И самое важное в этой истории в том, что Президент абсолютно открыто, на публику, при журналистах, при тех людях, которые заинтересованы, поднимает эти вопросы, слушает компетентные ответы. Заметьте, эти ответы могут не нравиться тому же самому главе Администрации, который находится рядом, министру, который находится в этом помещении. губернатором, но эти вопросы звучат, Президент их обсуждает, они обсуждаются точно так же открыто, можно говорить за или против для того, чтобы Президент принял одно верное решение.

Президент неоднократно говорил о том, что когда собирается совещание и если на этом совещании есть только одна сторона, предположим все за, он то совещание переносит для того, чтобы была еще сторона против, для того, чтобы выслушать все за и против и принять какое-то решение. Вот это самая главная история. А то, что у нас руководители районов действительно должны иметь эту самую самостоятельность как экономическую, так, простите за выражение, идеологическую, политическую, и Президент говорит о том, что они должны, действительно, являться там президентами, но власть-то у нас относится к подобным историям достаточно персонифицированным. То есть, если ты президентом в районе стал, с тебя одного за все и спросят. Если ты хочешь много самостоятельности, бери эту самую самостоятельность, но тогда с тебя и спросят: что же ты делал для того, чтобы, во-первых, всем было хорошо, Вот это знаменитое выражение Президента о том, что все должно быть по справедливости.