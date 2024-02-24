Воскресенский: руками полезных идиотов Запад готовит различные провокации

Без стойкости и крепости духа воина нет и не может быть побед. Такой тезис накануне озвучил Президент Беларуси во время вручения госнаград и погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня как никогда важна сплоченность каждого из нас и оперативность в работе людей в погонах. Этот факт напрямую связан с нарастающей агрессией против нашей страны. В непосредственной близости от Беларуси в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих Объединенных вооруженных сил НАТО и США. Проходят якобы учения, но даже по их легенде отыгрывают сценарий борьбы против Союзного государства. Благодаря оперативной работе наши спецслужбы перекрывают каналы поставок оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность, гибридные атаки. К счастью, западные попытки диверсий известны, известны и сценарии западных спецслужб по разрушению Беларуси, а также методы втянуть нашу страну в войну. Лукашенко: «Война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим». Нашим беглым. Это цитата. Подробности.

Мир превращается в полигон глобального противостояния. Целые города стираются с лица земли. Горячие точки вспыхивают по всей планете. Чтобы не превратиться в одну из них, ситуация должна быть под контролем каждый день. Тем более период электоральных кампаний оппоненты традиционно используют для дестабилизации ситуации в стране. Беларусь должна быть готова к любому развитию событий и стратегически, и ментально. Госпереворот, о котором так грезят беглые, маловероятен. Уроки 2020-го усвоены. Белорусы тогда ощутили, насколько легко можно потерять страну.