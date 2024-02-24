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Как Беларуси выстраивать отношения с Западом? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

24 февраля 2024 13:13
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Европа нам друг, враг или так? Отношения Беларуси и Запада обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Как Беларуси выстраивать отношения с Западом? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Юрий Кофнер, экономист, советник по вопросам экономической политики партии «Альтернатива для Германии»:
Большинство людей в Германии не хочет втягиваться в конфликт западных элит против России и Беларуси и просто хочет доброжелательных, взаимовыгодных отношений.

Как Беларуси выстраивать отношения с Западом? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:
Мы выступали и будем выступать, чтобы отношения между Сербией и Беларусью были подняты на совершенно другой уровень.

Как Беларуси выстраивать отношения с Западом? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины:
Оберегайте своего Президента и свою свободу, свой суверенитет. Если вы это потеряете, вы потеряете себя.

Как Беларуси выстраивать отношения с Западом? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Вадим Боровик, политолог:
Поэтому, если мы будем демонстрировать силу и способность предлагать нашим партнерам выгодные условия взаимодействия, с нами будут считаться. У нас другого выбора нет.

Как Беларуси выстраивать отношения с Западом? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Виктория Федосова, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
В каждой стране в той или иной пропорции мы можем найти людей, которые готовы все-таки слышать наши аргументы и оставаться на пути мира, не войны.

«САСС уполномочен заявить» смотрите в воскресенье, 25 февраля, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Вадим Боровик # Милорад Додик

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