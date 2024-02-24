Как Беларуси выстраивать отношения с Западом? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Европа нам друг, враг или так? Отношения Беларуси и Запада обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Юрий Кофнер, экономист, советник по вопросам экономической политики партии «Альтернатива для Германии»:

Большинство людей в Германии не хочет втягиваться в конфликт западных элит против России и Беларуси и просто хочет доброжелательных, взаимовыгодных отношений.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

Мы выступали и будем выступать, чтобы отношения между Сербией и Беларусью были подняты на совершенно другой уровень.

Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины:

Оберегайте своего Президента и свою свободу, свой суверенитет. Если вы это потеряете, вы потеряете себя.

Вадим Боровик, политолог:

Поэтому, если мы будем демонстрировать силу и способность предлагать нашим партнерам выгодные условия взаимодействия, с нами будут считаться. У нас другого выбора нет.