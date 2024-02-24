Военный эксперт: Запад не устраивает, что Беларусь и Россия проводят самостоятельную политику

Без стойкости и крепости духа воина нет и не может быть побед. Такой тезис накануне озвучил Президент Беларуси во время вручения госнаград и погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня как никогда важна сплоченность каждого из нас и оперативность в работе людей в погонах. Этот факт напрямую связан с нарастающей агрессией против нашей страны.

Несмотря на попытки забросить в Беларусь диверсантов, наши силовики делают все, чтобы сохранить спокойную и стабильную обстановку на рубежах и внутри страны. Но необходимо объективно оценивать причины и предпосылки происходящего, чтобы давать своевременный и адекватный ответ на вызовы и угрозы.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Недавние события, которые были – проведение контртеррористической операции в Лельчицком районе, думаю, они уже хорошо освещены в средствах массовой информации – подобные провокации, которым мы являлись свидетелями, у нас ощущаются до трех раз в неделю. Все они пресекаются. Государственная система реагирования на акты терроризма и экстремизма у нас осуществляется на очень серьезном уровне. Кроме того, недавно мы все с вами явились свидетелями Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, которая осуществлялась с 16 по 18 февраля, где четко все страны Запада проводят одну единственную политику – их не устраивает то, что сегодня Республика Беларусь и Российская Федерация проводят самостоятельную как внутреннюю, так и внешнюю политику.

Воскресенский: руками полезных идиотов Запад готовит различные провокации. Подробности.

Помимо обеспечения вопросов безопасности, огромная ответственность и на других сферах. Внутренняя ситуация в стране во многом зависит от стабильной работы экономики, наполнения республиканского бюджета и эффективности управления.