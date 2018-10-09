Вопросы безопасности в регионе Президент обсудил с участниками международной конференции по борьбе с терроризмом

Новости Беларуси. Глобальные вопросы безопасности. В Минске впервые проходит международная конференция по борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С участниками форума встретился Президент Беларуси. Основной темой беседы с заместителем генсека ООН, конечно, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и роль нашей страны в Организации Объединённых Наций. При общении с генеральным секретарём ОБСЕ Александр Лукашенко заявил, что поддерживает идею придания Организации большей роли в решении международных проблем. Уже позже представители более чем 40 стран с таким мнением согласились. Участники минской конференции также сошлись во мнении, что настало время создания стратегии против угроз терроризма.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Белорусская столица не раз становилась хорошей площадкой для мирных переговоров. Историческая встреча «нормандской четвёрки», заседания контактной группы по Украине и теперь – вновь разговор о безопасности. Уже под эгидой ОБСЕ. Томас Гремингер генеральным секретарём организации стал с июля 2017 года. И за это время диалог Беларусь – ОБСЕ вышел на качественно новый уровень.

Прошлым летом в Минске прошла ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, далее стоит вспомнить международную конференцию по Восточной Европе, ну и наконец, сегодняшний форум, где в центре внимания борьба с терроризмом в цифровую эпоху. Вот и визит генсекретаря ОБСЕ второй за полгода. Чем не признание вклада нашей страны в международную безопасность? Беларусь всегда выступала и выступает за диалог. Александр Лукашенко встретился с генсекретарём ОБСЕ Томасом Гремингером Вопросами безопасности Томас Гремингер занят уже давно. Не один год был постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ, ООН и других международных организациях в Вене, занимал различные должности в Швейцарском агентстве по развитию и сотрудничеству при Федеральном департаменте иностранных дел.

Как видим, широкий международный опыт, которым он делится в своих публикациях по вопросам военной истории, урегулирования конфликтов, миротворчества. Генсекретарь ОБСЕ: «Беларусь относится к редкой группе стран, которые занимаются строительством мостов» Одной из самых больших проблем современности Томас Гремингер не раз называл именно кризис в Украине и призывал вместе работать над ее решением. А точнее, запустить политический импульс, чтобы помочь дальше двигаться Минским соглашениям.

Говорил генсекретарь и о том, что минский диалог нужно превращать в большой переговорный процесс. Такое предложение Томас Гремингер озвучил ещё в мае. В кулуарах международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Да и где, как не в Минске обсуждать Минские соглашения.

Томас Гремингер, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Заседания трёхсторонней контактной группы – это важный формат и он останется таким, обеспечивая платформу для диалога для всех подписантов Минских соглашений. Но, конечно, возможности по обеспечению конкретных результатов в рамках такого формата во многом зависят от политической воли. И, как вы знаете, политическая готовность к выполнению положений Минских соглашений и в области безопасности, и в политической составляющей находится у сторон не на очень высоком уровне.

Только вдумайтесь, американский Центр всеохватывающего мира насчитал 36 войн и вооружённых конфликтов. Непосредственно участвуют в них 28 государств. Из них почти половина имеют затянутые конфликты, то есть длятся они более 10 лет. Это данные по 2017 году. Не забыли и украинский конфликт. Как видим, цифра со времён Второй мировой войны выросла, это не может не настораживать. А ведь есть ещё и другие «болезни современности»: терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми.

Или ещё одна проблема, о которой с новой силой заговорили после весеннего кризиса 2015 года, – нелегальная миграция. За 2015 в ЕС, по разным оценкам, прибыло 1 до 2 миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. Для сравнения: за первое полугодие 2018 всего – 53 тысячи человек. И ведь каждая из этих болезней «бьёт» (в том числе и в экономическом плане) не жалея. Поэтому противостоять глобальным вызовам и угрозам уже давно решили сообща.

К примеру, Беларусь и ООН, диалог налажен давно. Активность белорусской дипломатии на площадке ООН отмечает и замгенсекретаря организации Владимир Воронков. Совсем недавно позиция Беларуси прозвучала с высокой международной трибуны. Глава МИД нашей страны принял участие в общей дискуссии 73-ей сессии Генассамблеи ООН. Прозвучало предложение по совершенствованию деятельности организации и созданию эффективных «команд ООН» на местах. В который раз Беларусь выступила «за» создание единого фронта против терроризма.

Впрочем, неудивительно, что наша страна и ООН легко находят общий язык. Ведь объединяют и связи личные. К примеру, отец Владимира Воронкова родом из Шкловского района. Такие общие интересы в дипломатии хороший знак.

Владимир Воронков, заместитель Генерального секретаря ООН, Глава контртеррористического управления ООН:

Гостеприимство и родственников, и друзей – это что-то несравненое, и этим отличается белорусский народ. Я с большим удовольствием передам Антониу привет от вас. Не потому, что я его подчиненный, а потому, что вижу, как Антониу работает, как относится к людям. Полностью разделяю Ваши оценки, что это замечательный человек с очень крупным политическим мышлением, с пониманием мира.



Кстати, о методах борьбы с терроризмом Владимир Воронков тоже знает не понаслышке. Возглавляет контртеррористическое управление ООН. Появилось оно после резолюции Генеральной Ассамблеи организации по инициативе Генсекретаря. Необходимость назрела.

Владимир Воронков:

Мы получаем много советов, рекомендаций со стороны государств-участников. Работаем очень плотно по контртеррористической проблематике. И голос Беларуси ясно слышен в этом общем хоре голосов.

Настроенность на продуктивный международный диалог и совместную работу против терроризма сегодня подтвердили 46 стран. Минск вот уже в который раз стал качественно новой площадкой для дискуссий. На международную конференцию в Беларусь приехало более 200 человек. Причём впервые мероприятие подобного уровня по линии ОБСЕ принимает наша страна. Но на этот раз говорить решили о новом виде терроризма, терроризме 21 века, а точнее цифровой эпохи. Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» проходит в Минске Кибератака может ощутимо навредить. Так, в Сингапуре хакеры взломали базу данных системы здравоохранения страны, а с помощью знаменитого вируса была даже остановлена ядерная программа Ирана.

Но всё же, как правило, цель кибератаки – это получение финансовой выгоды, поэтому чаще всего под прицелом хакеров оказываются банки. Взламывают преступники и гаджеты для создания на их основе больших сетей из зараженных устройств.

Внимательно нужно следить и за криптокошельками, которые набирают всё большую популярность. Но всё же наибольшую опасность представляют хакеры, которые сотрудничают с террористами. Они могут совершать массовые кибератаки на узлы связи, объекты топливно-энергетического комплекса и систем жизнеобеспечения. А ещё социальные сети – оружие в руках преступников. С помощью виртуального мира они обучают, вербуют новичков и координируют террористические акты. В же нашей стране серьёзных предпосылок для киберугроз пока нет.