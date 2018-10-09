Генсекретарь ОБСЕ: «Беларусь относится к редкой группе стран, которые занимаются строительством мостов»

Новости Беларуси. Президент Беларуси поддерживает идею о придании ОБСЕ большей роли в решении международных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 октября Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В должности Томас Гремингер с июля 2017 года. И за это время диалог Беларуси и ОБСЕ вышел на новый уровень.

Томас Гремингер, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Я хотел бы поблагодарить вас и ваше правительство за огромный вклад, который вы вносите в работу ОБСЕ. У вас проходят заседания трехсторонней контактной группы. Вы также оказываете важную политическую поддержку.

Беларусь относится к редкой группе стран, которые занимаются строительством мостов. А сейчас это важно, потому что разногласия между Востоком и Западом усиливаются.

Мероприятие подобного уровня и масштаба по линии ОБСЕ впервые проводится в нашей стране. Всего в Минске на международную конференцию собрались 160 представителей министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, специальных служб, парламентов, дипкорпуса из более чем 40 стран.

Беларусь всегда выступала и выступает за диалог. Александр Лукашенко встретился с генсекретарём ОБСЕ Томасом Гремингером