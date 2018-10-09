Беларусь всегда выступала и выступает за диалог. Александр Лукашенко встретился с генсекретарём ОБСЕ Томасом Гремингером

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поддерживает идею о придании ОБСЕ большей роли в решении международных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 9 октября, глава белорусского государства встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как подчеркнул Президент, подобная антитеррористическая конференция – это сильный сигнал для региона. ОБСЕ всегда может рассчитывать на помощь нашей страны и поддержку в проведении любых мероприятий в белорусской столице.

В должности Томас Гремингер с июля 2017 года. И за это время диалог Беларуси и ОБСЕ вышел на новый уровень. В Минске прошла ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ и международная конференция по Восточной Европе. Сегодня же мы принимаем масштабный форум, где в центре внимания предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь, как вы знаете (и вы это оценили – тоже спасибо вам за это), всегда выступала и выступает за диалог. В этом сложном и противоречивом мире диалог является главным средством общения между народами, лидерами государств, государствами вообще. И то, что мы сегодня собрались в Минске на антитеррористическую конференцию, – это очень сильный сигнал для нашего региона. Мы сделаем всё для того, чтобы эта конференция, которая проходит в Минске, в Беларуси впервые, стала знаковым событием и заняла достойное место в истории развития не только ОБСЕ.

Вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку в проведении любых мероприятий по линии ОБСЕ здесь, в Минске, во-первых. Во-вторых, я абсолютно поддерживаю вашу личную устремленность на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем. Это абсолютно созвучно с нашим мнением, нашими оценками роли и места ОБСЕ в современном мире.

В конце месяца, как вы знаете, в Минске пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции. Я буду рад видеть вас здесь, в Минске, чтобы в рамках этой влиятельной конференции вы смогли высказать свое мнение, а также выслушать мнения многих экспертов и людей высокого уровня по нашим общим проблемам. Я хочу вас заверить, что мы, как и прежде, будем всегда стремиться к тому, чтобы сыграть большую роль в урегулировании конфликтов, которые, к сожалению, на нашем Евразийском континенте присутствуют.

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