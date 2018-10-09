Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» проходит в Минске

Новости Беларуси. На международную конференцию собрались 160 представителей министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, специальных служб, парламентов, дипкорпуса из более чем 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие им направил Президент Беларуси, подчеркнув, что использование экстремистами информационных технологий – один из опасных вызовов для человечества. Эксперты обсуждают, как противостоять этому. Именно в Минске озвучена идея создания стратегической коалиции для адекватного ответа терроризму.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Конференция тоже важна потому, что здесь будут обсуждать эти вещи специалисты, эксперты. Я надеюсь, что они действительно придут к каким-то общим знаменателям, выработают предложения, которые будут способствовать успешной борьбе с подобного рода вызовами.

Уже есть ряд интересных идей – создание так называемой горячей линии между государствами. Закрытой горячей линии для того, чтобы обмениваться информацией о потенциальных террористах, о потенциальных готовящихся терактах и так далее.