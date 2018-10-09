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Владимир Воронков: «Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна»

09 октября 2018 16:16
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Новости Беларуси. Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков встретился с Президентом, в беседе шла речь о безопасности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Воронков: «Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна»-1

Уже во время общения с журналистами Владимир Воронков отметил, что Беларусь поддерживает основные принципы работы Организации Объединенных Наций. А голос белорусской дипломатии по глобальным вопросам традиционно заметен и весом.

Владимир Воронков, заместитель Генерального секретаря – глава контртеррористического управления ООН:
Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна. Речь идет не только о контртерроре, речь идет об основных дискуссиях на площадке ООН. Вот недавно, во время недели высокого уровня, с очень активной позицией по поводу поддержки системы ООН и поддержки международных институтов выступил министр иностранных дел Республики Беларусь господин Макей. Он был в Нью-Йорке, мы встречались с ним.

Поэтому Беларусь участвует во всех основных направлениях дискуссий, во всех основных направлениях деятельности этой организации.

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# ООН # Владимир Воронков # Фотофакт

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