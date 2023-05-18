Андрейченко о борьбе с наркотиками: в Беларуси этому уделяется особое внимание, есть положительные подвижки

Как остановить спецоперацию на Украине? Прежде всего об урегулировании кризисных ситуаций в регионе говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно обсудили еще одну немаловажную тему – о противодействии злоупотреблению наркотиками среди детей и молодежи. Проблема распространения наркотиков среди несовершеннолетних становится все актуальнее как в нашей стране, так и за ее пределами. Потому противостоять этой негативной тенденции мы сможем только сообща.