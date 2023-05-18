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Андрейченко о борьбе с наркотиками: в Беларуси этому уделяется особое внимание, есть положительные подвижки

18 мая 2023 14:20
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Как остановить спецоперацию на Украине? Прежде всего об урегулировании кризисных ситуаций в регионе говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Отдельно обсудили еще одну немаловажную тему – о противодействии злоупотреблению наркотиками среди детей и молодежи. Проблема распространения наркотиков среди несовершеннолетних становится все актуальнее как в нашей стране, так и за ее пределами. Потому противостоять этой негативной тенденции мы сможем только сообща.  

Андрейченко о борьбе с наркотиками: в Беларуси этому уделяется особое внимание, есть положительные подвижки-1


Фото: house.gov.by

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Это очень важный вопрос на сегодня. В Республике Беларусь ему уделяется особое внимание в последние годы. Самое главное, что есть положительные подвижки в этом плане. И мы хотим, чтобы мы с этим злом боролись не в одиночку, а чтобы эти вопросы продвигали и на другие международные парламентские площадки.  

Вольфович о конфликте в Украине: «Минск открыт. Найдем пути решений и компромиссы, чтобы остановить кровопролитие».

Андрейченко о борьбе с наркотиками: в Беларуси этому уделяется особое внимание, есть положительные подвижки-4

В ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ также принято заявление о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, обсуждены вопросы наблюдения за выборами и референдумами в странах организации, а также откорректирована программа модельного законотворчества.  

# ОДКБ # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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