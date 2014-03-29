«Войти в Евросоюз, который нас бомбил, который убивал наших детей?!» Как живут и чего ждут от Беларуси сербы спустя 15 лет после бомбардировки НАТО?

О том, как НАТО участвует в переделе мира, вспомнили на минувшей неделе в Сербии и Черногории.

15 лет назад начались бомбардировки Югославии. НАТОвская операция под названием «Союзная сила» была проведена без санкции Совета Безопасности ООН, чем, впрочем, сегодня уже никого не удивишь! И вот за 78 дней было нанесено 2300 авиаударов! И не только по военно-промышленным объектам, но и по населенным пунктам, уничтожались десятки мостов!

И я сам как участник живого щита в Белграде стоял на одном из мостов, когда люди собирались, чтобы НАТОвские летчики не нанесли удар по большому количеству людей!

Так вот десятки мостов, конечно же, были уничтожены. И даже памятники исторические попали под раздачу!

Формальным поводом послужили события в Косово – Косово хотело отделиться от Югославии. Примерно так же, как Крым сегодня от Украины. В тот момент Запад посчитал это справедливым желанием! И наказал Югославию, власти которой стремились сохранить единство страны!

По оценкам сербских экспертов, ущерб от бомбардировок составил от 60 до 100 млрд долларов. Человеческие жизни – это отдельный подсчет, не экономический, их не вернешь. Но, впрочем, и денег не дали!

О жизни в Сербии рассказывает наш специальный корреспондент Алексей Адашкин.

Сына Лозанки и Момчило Радоичичей убили во время нападения на югославский пограничный патруль в Косово. 19-летний Владимир успел отслужить лишь три месяца. Родители до сих пор пытаются добиться справедливости – собирают доказательства вины тех албанцев, что лишили жизни их сына.

Лозанка Радоичич, пенсионер:

Тогда был полный хаос! В любое время суток выли сирены. Со всех сторон падали бомбы – НАТОвцы не заботились о том, что они взрывают! Вообще, в голове не укладывается, как такое могло происходить в самом конце XX века!

У родителей осталось двое детей, которых приходилось растить сначала в условиях послевоенной Югославии, а потом независимой, но небогатой Сербии.

Средний сын уже обзавелся собственной семьей. А вот дочь еще живет с Лозанкой и Момчило.

Лозанка Радоичич, пенсионер:

Сегодня в Сербии пенсионеры содержат свои семьи. Молодежь получает образование, а работу найти не может! Пенсионеры – единственные, кто имеет хоть какие-то регулярные доходы. При этом трат очень много!

Момчило Радоичич, пенсионер:

Мы работали, растили детей, потом – война, сын погиб, и теперь нам говорят, что Сербия должна вступать в Евросоюз и НАТО, а ведь Европа никогда не любила сербов!

24 марта поминальные церемонии прошли по всей Сербии. В Белграде цветы несли к телецентру, в котором убили 16 сотрудников национальной телерадиокомпании, и к памятнику детям-жертвам той войны.

Лука Кастратович, генерал-майор в отставке:

Силы НАТО превосходили нас в военной мощи в 700 раз! Это первый в истории случай. Нас хотели покорить за несколько дней! Но не смогли даже за 78 дней!

Европейские политики и чиновники, которые часто бывают в Белграде, обязательно посещают или правительство, или Министерство иностранных дел Сербии. И каждый раз, когда гости с Запада приезжают сюда, в Белград, они обязательно видят и еще одно здание. Это генштаб югославской армии, разрушенный НАТОвскими бомбардировками. Похоже, власти Сербии как будто специально не разбирают эти руины, ведь лучшего монумента, посвященного тем трагическим событиям, и придумать сложно.

В бомбардировках Югославии приняли участие 19 стран НАТО. Большинство из них входят в ЕС. Ровно два года назад Сербия получила статус кандидата в члены Европейского союза.

Поэтому власти страны в обычное время стараются не поднимать вопрос о том, что произошло 15 лет назад.

Срджа Трифкович, публицист, политолог:

Руководство Сербии как бы аккуратно подмело под ковер истории наследие и память о бомбардировках. Как будто ничего и не было. Даже термина «агрессия» избегают! Вместо него говорят «события 1999 года». Все из-за узколобого стремления к интеграции с Европой!

Однако в годовщину бомбардировок даже президент Сербии не стал сохранять политкорректность и смело заявил на траурной церемонии в городе Варварин, что большинство сербов не забыли и не простили. Ведь страна так и не услышала искренних извинений.

Люба Шучур (плачет):

Огромное разочарование, что деньги выше крови! Выше сербской крови! Не могу больше говорить!

За пределами Белграда уже ничего не напоминает об авиаударах 15-летней давности. А на севере Сербии, у границы с Венгрией, и в 1999 году за боевыми действиями следили лишь по телевизору.

Елена Куюнджич, житель Суботицы:

Я очень скучаю по Югославии. Тогда единство было. Я росла и не знала, кто хорват, кто венгр, кто серб. Все были свободны. Работали, получали удовольствие от труда. А сейчас даже есть работа, но уже нет той радости от нее.

Елена Куюнджич раньше работала на молокозаводе. Сейчас занимается домашним хозяйством. Деньги в семью приносят сыновья и супруг, которые держат фермерское хозяйство. Перо Куюнджич уже 40 лет в аграрном бизнесе.

Перо Куюнджич, фермер:

В этом году цены на пшеницу и кукурузу упали в 2 раза, а стоимость семян и топлива остались высокими. Все время обещают нам, что будет лучше, но ничего не меняется и становится только хуже. Приходится покупать дорогую технику и брать кредиты – сложно так работать. Одна надежда на хорошую погоду, чтобы урожай был.

Желько Куюнджич ведет финансы в семейной агрофирме. Фермеры обрабатывают 600 гектаров арендованной земли. Желько жалуется, что в соседней Венгрии крестьянам государство за каждый гектар выделяет помощи в размере 300 евро. В Сербии такие субсидии в несколько раз меньше. А местный рынок открыт для европейских товаров уже сейчас.

Желько Куюнджич, фермер:

Это как в футболе: кто-то играет при полной экипировке, а кто-то – босиком. И то же самое в сельском хозяйстве: мы хотели бы работать больше, но не можем полноценно конкурировать. Мне только 33 года, но я уже и через войну прошел, и через кризис. Страшно за будущее!

Экономика Сербии последовательно ухудшалась в последние годы! С 2008 года госдолг страны непрерывно рос и сейчас превышает 26 миллиардов долларов. Дефицит бюджета в 2014 году, по прогнозам, составит 7-8%. Это худший показатель среди остальных стран Балканского региона!

Срджа Трифкович, публицист, политолог:

Ущерб, который Вашингтон и Брюссель нанесли Сербии после ухода Милошевича, – он даже больше, чем ущерб от НАТОвских бомб! Потому что страну толкнули на шоковые реформы. Государственные банки ликвидированы. Сербия лишилась своей промышленности. Это катастрофа для нашей экономики.

Главная проблема сейчас для Сербии – это безработица. Она составляет почти 25%. Среди молодежи этот показатель чуть ли не вдвое выше.

Владан Глишич, кандидат на пост президента Сербии (2012):

Последствия политики страны после октября 2000 года таковы, что сейчас в Сербии живет на 400 тысяч человек меньше, потеряно 800 тысяч рабочих мест. Здесь упорно продвигаются гей-парады, генно-модифицированные продукты, «желтая» пресса расцвела. Все самое плохое насаждается в Сербии.

Томислав Николич трижды участвовал в президентских выборах. Победить и занять главный пост в стране удалось в 2012 году. Николич по специальности – инженер-строитель. И многие сербы рассчитывают, что ему удастся реанимировать реальный сектор экономики.

Сербия – единственная страна в Европе, которая подписала соглашение о свободной торговле с Россией и Беларусью и при этом идет по пути вступления в ЕС. Причем отказываться от сотрудничества с Востоком Белград не хочет. Доказательством можно считать ставший неожиданным для многих визит Николича в Минск в марте 2013 года.

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Сербии, предприниматель:

Возможности колоссальные, великие. У нас полностью развален металлоперерабатывающий комплекс. Он у вас очень развит. Даже мало сказать «очень развит». Вы производите то, что сегодня нам нужно.

Драгомир Карич – известный в Сербии бизнесмен. Был депутатом парламента прошлого созыва. Попадает и в новый состав скупщины. В Минске Карич инвестировал в строительство целого микрорайона.

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Сербии, предприниматель:

Я считаю Сербию с нашей стороны, стороны Европы, как мостом по сотрудничеству. Прежде всего экономика, промышленность, финансы, торговля. Тоже мы смотрим на Беларусь как на мост к Евразийскому экономическому союзу.

В середине марта в Сербии прошли внеочередные парламентские выборы, на которых оглушительную победу одержала президентская «Сербская прогрессивная партия». Томислав Николич вместе со своими соратниками получил контроль не только над скупщиной, где у его партии абсолютное большинство мест, но еще и над правительством страны, ведь кабинет министров формирует именно парламент. Томислав Николич известен как ярый сторонник евроинтеграции, но при этом нынешний президент Сербии выступает и за более активное сотрудничество с Беларусью.

В 2013 году товарооборот между Минском и Белградом приблизился к цифре в 200 миллионов долларов. В Сербии собирают белорусские тракторы. По улицам столицы страны ездят белорусские троллейбусы и автобусы.

Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии:

Сейчас для нас Сербия является ключевым партнером на Балканах в виду и этих корней, и в виду того, что само население Сербии фактически поголовно позитивно оценивает Беларусь, успехи Беларуси, руководство нашей страны. И, конечно, все знают и президента, все знают, где Беларусь. Может, есть в Европе страны, где гораздо меньше нас замечают, нас ценят. Но Сербия – это та страна, на которую мы можем опереться.

Кстати, неожиданно, но одна из самых крупных позиций белорусского экспорта в Сербию – это сжиженный газ. Его в больших объемах закупает энергетическая компания, штаб-квартира которой находится в городе Суботица.

Томислав Войнич Пурчар, генеральный директор компании:

Многие политики надеются, что Сербия вступит в ЕС, но не знают, когда и зачем. Я уверен, что вне зависимости от этого наша компания и наша страна будут сотрудничать с Беларусью. Мы хотим долгосрочных контрактов.

Согласно социологическим опросам, менее половины жителей Сербии поддерживают курс на евроинтеграцию. Столько же, если не больше, предпочитает более тесное сотрудничество с Россией и Беларусью.

Драгана Кузманович-Яничич, журналист:

Большая часть населения не поддерживает решение правительства о вхождении в Евросоюз, потому что у нас отняли 13% территории. Народ готов войти в любую организацию, если не будут ущемляться его права. А войти в Евросоюз, который нас бомбил, который убивал наших детей? Какой смысл?

Причем среди молодежи желание присоединиться к Евросоюзу больше. Вот, например, 19-летний Армин, у которого уже есть жена и сын, верит, что в Европе жить будет лучше.

Армин Шалярм, житель Белграда:

Я надеюсь, что тогда увеличатся зарплаты, станет лучше уровень жизни. Хочется, чтобы Сербию поскорей приняли в ЕС.

Сава Росич – из лагеря ярых евроскептиков. Росич – выпускница МГУ с красным дипломом. Одна из самых известных переводчиков с русского языка в стране. И одно из ее главных опасений – с евроинтеграцией может исчезнуть сербская кириллица. Уже сейчас и вывески, и многие газеты выпускаются здесь на латинице. В Сербии даже действует движение за сохранение традиционной письменности.

Сава Росич, переводчик:

Везде латиница, везде иностранные банки, везде иностранные магазины – все иностранное. Вот вам и оккупация. Всегда, когда в истории моего народа была оккупация, нам насильственно навязывали латиницу.

Но вот чего не отнять у сербов, так это любви к ракии. Так называется местный фруктовый самогон. Даже президент страны признался, что гонит 14 видов этого напитка. За рюмкой ракии идут разговоры о политике и на этой белградской кухне.

Жители Сербии:

У нас ожидания были большие, а получилось совсем мало от политиков. От Европы и Америки. Обещали нам много.

Не важно, как государство называется. Самое главное, как люди живут в этом государстве. Та партия, которая обеспечивает хорошие условия жизни, она самая хорошая.

Правда, если Сербия все-таки присоединится к ЕС, выбор ракии в местных магазинах может значительно уменьшиться. Ведь Брюссель сможет диктовать Белграду в том числе и рецепт этого напитка.