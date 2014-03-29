Что ждет Украину за 2 месяца до выборов Президента? За кого будут голосовать украинцы?

Что же происходило в последние дни в самой Украине? Вокруг Украины? В связи с Украиной?

От великих событий до почти казусных. Например, российское правительство отказалось пользоваться планшетами «Ipad» и прочей продукцией всемирно известной, но, подчеркну, американской компании «Apple»! Что это? Ответ на американские санкции в отношении России или решили предохраниться? Ведь до конца не известно, на что способен американский программный продукт и каким способом личную информацию из планшетов и телефонов он доставляет куда-то за океан, куда надо!

А Запад, и Евросоюз в частности, конечно, не в ответ на решение российского правительства, заявил, что не будет выдавать шенгенские визы крымчанам, обращенным в российское гражданство! И тут же в пику украинцам без российских паспортов пообещали въезд в Европу без виз по новым биометрическим документам!

Возникают аналогии с картой поляка. Не правда ли? Я скажу, что в колоде политических карт визовые льготы и запреты – не туз, конечно, но далеко не шестерка!

Какие еще козыри в украинской игре, рассказывает Глеб Лавров.

В сегодняшней политико-экономико-социальной, а заодно военно-местами-патриотической игре в Украине выигрывать временами очевидно краплеными картами пытаются даже слишком многие. При этом каждая раздача показывает: игроки, как непосредственно за столом, так и далеко за его границами, готовы «срывать банк» несмотря на, а иногда и вопреки желаниям, чаяниям, надеждам простых украинцев.

Даже опросы, проведенные во время регистрации, которая завершается как раз в эти дни, участников досрочной президентской кампании, не отдают победу в ней никому: громче других голоса неопределившихся плюс «против всех». То есть никто из заявивших свои электоральные претензии (а это и профессиональные политики, и известные олигархи, и неприметные общественники, и даже ярые радикалы), никто, возможно, пока, не отвечает интересам украинского большинства.

А ведь число вызовов перед новым главой государства, кабинетом, парламентом, и в конечном, и главном итоге, перед Украиной, без сомнения, будет только расти.

Так, только на этой неделе правительство уже согласилось пойти на чрезвычайно непопулярные шаги в утопающей экономике ради ее спасения. Но каково при этом утопающим вместе с ней – вопрос. Или уже не вопрос.

Сергей Кизима, доктор политических наук, профессиор:

Международный валютный фонд уже выделил 15 млрд долларов, но при этом поставлены очень жесткие условия. Украинскому населению придется платить гораздо больше и за газ, и за электричество. Резкое повышение коммунальной платы, конечно же, вовсе не приведет к тому, что люди начнут эти деньги отдавать. Большие долги по зарплате уже есть. По официальным данным, около миллиарда гривен задолжали уже различные структуры населению. Падение экономики неизбежно. Неизбежно, соответственно, сокращение рабочих мест.

А ведь это только базис проблем, связанных с ситуацией «в» и «вокруг» Украины. Игра американских и европейских политиков и военных пошла там по-крупному. Объявив нестабильность козырем, они продолжают выводить на сопредельные игровые поля фишки все новых боевых НАТОвских самолетов и кораблей.

А в последние дни на сукно ими были брошены еще и давно битые карты односторонних санкций и ультиматумов, в первую и во все остальные очереди мешающих стабилизации суверенной независимой Украины как таковой.

Александр Ивановский, профессор, проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В конфликте задеты коренные интересы целого ряда государств региона и тех, которые находятся за океаном. В связи с этим события, которые носят внутренний характер, поддерживаются фактически военными демонстративными действиями вдоль границ государств, которые являются членами НАТО. Это были масштабные учения в Черном море, которые проводились с территории Румынии, наземные учения, которые проводились на территории Польши. На территории этих государств привлекались дополнительные вооруженные контингенты, которые были переведены извне.

Продолжают играть в свою, смертельно опасную, игру и радикалы.

Печально известный «Правый сектор» в ночь на пятницу был замешан в блокировании Рады. Днем ранее его представители объявили открытую войну МВД в ответ на операцию против их соратника, «экстремиста с автоматом» Сашко Билого.