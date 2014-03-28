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Виктор Янукович призывает украинский народ определить статус каждого региона Украины через общенациональный референдум

28 марта 2014 18:02
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Новости Украины. Украинский вопрос 28 марта станет одним из главных на заседании  Совета безопасности ООН. Накануне Генассамблея этой организации поддержала резолюцию по сохранению территориальной целостности восточно-европейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самой же Украине ситуация остаётся крайне напряжённой. Накануне поздно вечером безопасность парламентариев в который раз оказалась под угрозой. Штурмовать здание Рады готовились праворадикалы, которые таким образом добивались отставки главы МВД Украины. Националисты считают, что чиновник причастен к гибели Александра Музычко - лидера экстремистской группировки, более известного как Сашко Билый,  ныне политической партии «Правый сектор».

Однако депутаты отделались, что называется малой кровью, и объявили о создании специальной комиссии, которая займётся расследованием гибели Музычко.

Тем временем, к украинскому народу через прессу обратился Виктор Янукович. Политик призвал все регионы страны провести общенациональный референдум об определении статуса каждого региона Украины вместо досрочных выборов, назначенных на 25 мая.

# Референдум

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