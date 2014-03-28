Виктор Янукович призывает украинский народ определить статус каждого региона Украины через общенациональный референдум

Новости Украины. Украинский вопрос 28 марта станет одним из главных на заседании Совета безопасности ООН. Накануне Генассамблея этой организации поддержала резолюцию по сохранению территориальной целостности восточно-европейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самой же Украине ситуация остаётся крайне напряжённой. Накануне поздно вечером безопасность парламентариев в который раз оказалась под угрозой. Штурмовать здание Рады готовились праворадикалы, которые таким образом добивались отставки главы МВД Украины. Националисты считают, что чиновник причастен к гибели Александра Музычко - лидера экстремистской группировки, более известного как Сашко Билый, ныне политической партии «Правый сектор».

Однако депутаты отделались, что называется малой кровью, и объявили о создании специальной комиссии, которая займётся расследованием гибели Музычко.

Тем временем, к украинскому народу через прессу обратился Виктор Янукович. Политик призвал все регионы страны провести общенациональный референдум об определении статуса каждого региона Украины вместо досрочных выборов, назначенных на 25 мая.