Новости Беларуси. Выборы в местные советы депутатов прошли без существенных нарушений. 28 марта в Центральной избирательной комиссии подвели официальные итоги кампании. Депутатами стали более 18 тысяч человек. Не состоялись выборы лишь на некоторых участках.

Также в Центризбиркоме сообщили, что президентские выборы в Беларуси должны быть назначены не позднее 20 августа 2015 года. Лидия Ермошина рассказала, что изменится в президентской избирательной кампании с учётом внесённых поправок в законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокая явка и почти стопроцентный результат: депутатов не избрали всего в нескольких округах из почти 19 тысяч. В четырех — по причине отсутствия кандидатов, еще в трех претенденты не смогли заручиться необходимой поддержкой. Уже официальные итоги: выборы состоялись и прошли успешно.

Марат Жилинский, председатель Минской городской территориальной избирательной комиссии:

Наверное, надо было жить в глуши, в темном лесу и в болоте, чтобы не знать, что в стране проходит избирательная кампания. на высочайшем уровне была организована информационная оставляющая наших граждан. Я не знаю, как другие коллеги, но по Минску это было сделано на 100%.

Что касается жалоб, многие из них, по словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, не обоснованы или вовсе не имеют отношения к избирательной кампании.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Никогда избирательная кампания не бывает абсолютно спокойной. Разумеется, в определенных местах кипели страсти, и даже в сельской местности. В Центральную комиссию поступило более 100 жалоб, можно говорить о 120. Проверки такие проходят, проверяются все обстоятельства, которые доводятся, о недостоверности списков избирателей, например, о количестве проголосовавших и так далее. Но основная активность идет не от кандидатов (их пожаловалось ничтожно мало), а от доверенных лиц и от наблюдателей, тех, кто присутствовал на избирательных участках. Однако говорить о серьезных недостатках, которые повлияли на итоги выборов, не приходится.

Кому доверить те самые проблемы местного масштаба? Белорусы в своем выборе традиционны. Более половины избранников (около 55%) — действующие депутаты. Впрочем, на некоторых участках опыту все-таки предпочли молодость. Почти 4% - теперь уже депутаты - в возрасте до 30 лет. О своей принадлежности к партиям заявили менее 2% избранников. А вот в вопросах половой принадлежности — практически равенство. 46% депутатов — женщины. И, как признаются представительницы прекрасной половины, дополнительные нагрузка и ответственность вполне по силам.

Галина Пузанова, депутат витебского городского Совета депутатов по Чкаловскому избирательному округу:

Вполне по силам. Потому что вот в теперешнем созыве, мне кажется, женщин стало больше как-то. И они не менее активны, чем мужчины. И во многих случаях даже задают тон и поднимают вопросы быстрее мужчин, которые больше сосредоточены на промышленности, на финансах. А именно сфера семьи, потом вот этого быта, различной медицинской помощи, образования - это более свойственно женщинам. Забота об этом.

К своим обязанностям депутаты местных Советов приступят после установочных сессий, которые пройдут в течение месяца.

Оправдать доверие готовится и Надежда Заенчковская. Фельдшер более чем с 30-летним стажем на селе человек уважаемый. К медику уже много лет идут не только за помощью профессиональной, но и с любыми житейскими вопросами. Убрать с участка старое дерево или помочь посадить «сотки» - о заботах и проблемах местных жителей Надежда Викторовна говорит как о своих. Выборы в местный Совет депутатов только юридически закрепили за ней звание «народного избранника». К слову, представлять свои интересы сельчане Заенсковской доверили уже в третий раз.

Надежда Заенчковская, депутат Сухопольского сельского совета:

Мне бы хотелось улучшить жизнь моим старикам. Я работаю, обслуживание 9 деревень. В основной здесь люди пенсионного возраста, старше 70 лет. Вот мне хочется, чтобы и транспорт ходил, чтобы им хлебушек подвозили.

Сегодня также озвучены некоторые детали предстоящей избирательной компании. Президентские выборы в Беларуси должны быть назначены не позднее 20 августа 2015 года. С учетом внесенных поправок в избирательное законодательство, кандидатов ожидают новшества: к примеру, личные избирательные фонды претендентов на пост Президента разрешено создавать еще до того, как они официально станут кандидатами, то есть уже с момента регистрации инициативных групп.