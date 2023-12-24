Какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Сербии – рассказал главред портала «Балканист»

Непросто принять поражение оппозиции в Сербии, которая с треском проиграла на парламентских выборах, но продолжает раскачивать лодку и дестабилизировать нормальную жизнь в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе в Белграде прошли акции протеста. Несколько тысяч человек блокировали центральные улицы столицы и окружили правительственные здания. Они требовали отменить результаты голосования. Отметим, протесты организовали прозападные партии, которые уже много лет выступают против политики Вучича.

Масла в огонь не жалели и на внешнем контуре. ОБСЕ, ставшая уже цербером демократических выборов, заявила о ряде серьезных нарушений в ходе голосования в Сербии. МИД Германии назвал неприемлемыми для ЕС «нарушения» на выборах. Боррель считает, что необходимо «улучшить» сербский избирательный процесс. А все дело в том, что на парламентских выборах в Сербии победила коалиция президента Вучича, который далеко не во всем и далеко не всегда соглашается с Брюсселем. Правящая группа получит контроль над парламентом – у них большая часть голосов. Это позволит Вучичу в коалиции с дружественными партиями сформировать новое правительство.

Напомним, президент Сербии не поддержал санкции против России и развивает сотрудничество с Китаем. Отношения Минска и Белграда также были на уровне, но оказались омрачены проблемами вокруг «Белавиа»: нашему авиаперевозчику запретили полеты в пространстве этой страны, несмотря на то, что мы передали в дар Сербии 4 истребителя МиГ-29 и провели совместные военные учения. Официальный Белград пытается соблюдать нейтралитет, но в Беларуси активно работают сербские компании и присутствует сербский капитал. Как будут развиваться отношения Минска и Белграда после парламентских выборов и когда ждать Вучича в Беларуси, рассказал главный редактор портала «Балканист» Олег Бандаренко.

Олег Бандаренко, главный редактор портала «Балканист» (Сербия):

Во-первых, отношения между Сербией и Республикой Беларусь развивались на протяжении последних 20 лет очень хорошо, планомерно. Мы помним известных сербских бизнесменов, кто работал в Минске, кто построил многие торговые центры. И эти сербские бизнесмены сейчас работают в Сербии. Они являются частью нынешней правящей сербской элиты. Есть отношения, конечно же, у президентов: у Президента Александра Вучича и Президента Александр Лукашенко. Я думаю, что визит вполне возможен в сравнительно ближайшее время Александра Вучича. В течение ближайшего полугода, например. Тем более, что о намерении также совершить визит в Минск, как мы услышали, говорил и Президент Республики Сербской Милорад Додик.